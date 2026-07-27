«Манчестер Сити» под руководством нового главного тренера Энцо Марески начинает важнейший этап подготовки к сезону. Во вторник команда отправляется в летнее турне по Гонконгу и Южной Корее. Несмотря на то, что после ЧМ-2026 ряд лидеров находится на отдыхе, «горожане» отправляются в Азию в гораздо более сильном и звездном составе, чем ожидалось.

Ожидается, что в составе также будет наш соотечественник Абдуқодир Ҳусанов, который выйдет на поле, чтобы завоевать доверие нового тренера.

Азиатское турне и расписание официальных матчей

Подопечные Марески проведут три товарищеских матча в Азии, после чего в Англии вступят в борьбу за официальные матчи нового сезона.

Дата Турнир / Соперник Место проведения 1 августа «Интер» (Италия) Гонконг 5 августа Сборная звезд К-Лиги Сеул (Южная Корея) 9 августа «Атлетико Мадрид» (Испания) Сеул (Южная Корея) 16 августа «Арсенал» (Суперкубок Англии) Кардифф (Уэльс) 23 августа «Борнмут» (1-й тур АПЛ) Борнмут

Кто летит в Азию, а кто отдыхает?

Футболки, дошедшие до четвертьфинала и дальше на чемпионате мира (Эрлинг Холанд, Родри, Райан Шерки, Эллиот Андерсон и игроки сборной Англии), получили дополнительный отдых. Они присоединятся к команде за 3-4 дня до матча за Суперкубок 16 августа.

Звезды основного состава, которые примут участие в азиатском турне:

Защита и вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов , Райан Айт-Нури, Рико Льюис.

Полузащита и нападение: Фил Фоден, Антуан Семено, Матеуш Нунеш, Тиджани Рейндерс, Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Савио.

Ожидающие своего шанса: Калвин Филлипс и восстанавливающийся после травмы Джек Грилиш.

Головная боль Угу Вианы: перейдет ли Родри в «Реал»?

В то время как команда проводит матчи в Азии, спортивный директор Угу Виана ведет тяжелые переговоры между манчестерским и мадридским офисами.

Центральная драма: «Реал Мадрид» всерьез намерен заполучить Родри, и сам игрок не скрывает желания перебраться на «Сантьяго Бернабеу». «Сити» пытается его удержать, но в качестве подготовки к возможному трансферу также ищет новых кандидатов в центр поля. Кроме того, клуб ищет нового вингера и правого защитника. С другой стороны, трансфер вратаря Джеймса Траффорда в «Лидс Юнайтед» практически решен. А Доннарумма начнет сезон в качестве безоговорочного вратаря номер 1 команды.

«Особые проекты» Марески: Фоден, Грилиш и Филлипс

Итальянский специалист на пресс-конференции отдельно остановился на будущем и состоянии некоторых игроков:

Восстановление Фила Фодена: Не ездивший на ЧМ-2026 Фоден находится в фокусе внимания Марески. «Мой долг — вернуть Фила на тот уровень, который мы все знаем и, самое главное, хотим видеть. Когда он в хорошем настроении, мы выигрываем много матчей», — сказал Энцо.

Доверие к Джеку Грилишу: Ожидается, что Грилиш, перенесший операцию на стопе в феврале, отправится в поездку. Тренер подчеркнул, что у него отличные отношения с игроком.

Последний шанс для Калвина Филлипса: После неудачных аренд в «Вест Хэм», «Ипсвич» и «Шеффилд» Мареска дает Филлипсу еще один, последний шанс проявить свой потенциал.

Поделитесь этим эксклюзивным спортивным анализом с друзьями!

Новая эра в «Манчестер Сити» и участие Абдукодира Ҳусанова в азиатском турне будут в центре внимания всех узбекских болельщиков.

Немедленно отправьте эту горячую новость своим друзьям и группам футбольны фанатов!