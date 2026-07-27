Смартфоны Huawei Мате 80 продаются с рекордной скоростью

Смартфоны серии Мате 80, являющиеся последними флагманскими устройствами компании Huawei, демонстрируют беспрецедентный коммерческий успех на мировом рынке. Как сообщает издание иксбт.ком, суммарные продажи гаджетов этой линейки превысили отметку в 8 миллионов штук. Это обеспечило ей статус самой быстро продаваемой флагманской серии в истории китайского технологического гиганта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно статистическим данным, по итогам 29-й недели 2026 года объемы продаж составляли примерно 7,92 миллиона штук. Вскоре после этого, в период с 20 по 26 июля, показатель преодолел важную психологическую отметку и покорил рубеж в 8 миллионов. В результате компания сумела доставить покупателям более 100 тысяч устройств из этого семейства всего за одну неделю.

Факторы успеха и технические преимущества

По аналитическим оценкам специалистов, серия Мате 80 демонстрирует самые высокие темпы роста по сравнению со всеми предыдущими поколениями. Несмотря на приближение анонса следующей флагманской линейки, спрос на текущие модели не падает, а остается на высоком уровне. Это дает возможность в ближайшем будущем довести общий объем продаж до 10 миллионов штук.

В качестве основных причин столь высокого интереса называется несколько важных факторов. В частности, обновленный дизайн устройства, включая блок камеры с двойным кольцом на задней панели, придал ему уникальный внешний вид. Пользователи также положительно оценивают синергию современного процессора Кирин 9030 и энергоэффективной операционной системы HarmonyOS 6.0.

Преимущество базовой модели

Опираясь на данные источников в индустрии, сообщается, что на этот раз компания Huawei уделила особое внимание существенному улучшению базовой модели. Именно эта начальная версия оказалась наиболее востребованной среди покупателей и обеспечила основную часть общего объема продаж.

В условиях нарастающей конкуренции на мировом технологическом рынке отмечается успешная интеграция аппаратного обеспечения и программной экосистемы со стороны Huawei. Следующая задача, стоящая перед компанией — в кратчайшие сроки достичь 10-миллионного рубежа и создать прочный фундамент для презентации устройств следующего поколения.