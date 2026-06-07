Англия обыграла Новую Зеландию: Гарри Кейн снова забил

Сборная Англии одержала победу над Новой Зеландией со счетом 1:0 в контрольном матче перед чемпионатом мира. В матче, прошедшем в Тампе, капитан команды Гарри Кейн вновь доказал свою важность. Подопечные Томаса Тухеля имели большое преимущество по ходу игры, но столкнулись с проблемами в завершении атак. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На добавленной к первому тайму минуте Гарри Кейн мастерски направил передачу от Джеда Спенса в нижний угол ворот. Этот гол решил исход встречи. Несмотря на яркие моменты от Маркуса Рэшфорда, Англия испытывала трудности в создании моментов против соперника, занимающего 85-е место в рейтинге ФИФА.

Во втором тайме Томас Тухель полностью обновил состав, но эти изменения не принесли ожидаемого результата. В частности, Иван Тоуни выглядел не готовым заменить основного нападающего. После ухода Кейна с поля атакующий потенциал «трех львов» заметно снизился, что не может не беспокоить тренерский штаб.

Теперь Англия проведет следующий товарищеский матч против Коста-Рики. По мнению экспертов, перед важной игрой с Хорватией Томасу Тухелю следует беречь таких лидеров, как Гарри Кейн, и давать шанс другим игрокам. Для защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса 45 минут на поле после травм стали позитивным моментом.