Сборная Англии одержала победу в матче против Новой Зеландии

По мере приближения старта чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Океании, процесс подготовки сильнейших сборных выходит на финишную прямую. В очередном серьезном контрольном матче сборная Англии, родина футбола, приняла на своем поле представителя Океании — сборную Новой Зеландии.

Несмотря на товарищеский статус встречи, на поле шла настоящая тактическая борьба с высокой интенсивностью. Англичане под руководством Томаса Тухеля оформили небольшую, но уверенную победу со счетом 1:0 на глазах своих болельщиков.

Слово капитана и решающий удар в первом тайме

Англичане с первых минут попытались захватить инициативу, однако пробить плотную оборону гостей было непросто. Единственное событие, решившее исход матча, произошло в концовке первого тайма:

Гол от Гарри Кейна: На 45+2-й минуте, в добавленное к основному времени первого тайма время, лучший бомбардир и капитан команды Гарри Кейн точно поразил ворота соперника.

Изменения во втором тайме: После перерыва Томас Тухель практически полностью обновил состав, опробовав новые тактические схемы. Во втором тайме моменты возникали у обеих команд, но больше голов забито не было.

Общие детали контрольного матча (Табло)

С ротацией состава сборной Англии в этом контрольном матче и результатом встречи вы можете подробно ознакомиться в следующей сводной таблице:

Статус матча и результат Забитый гол и минута Составы и замены (Англия) Товарищеский матч



Англия — Новая Зеландия

( 1 : 0 ) Гарри Кейн (45+2') Вратарь: Пикфорд (Траффорд, 46).

Защита: Стоунз (Берн, 46), Спенс (Ливраменто, 46), Куанса (Джеймс, 46), Геи (Конса, 46).

Полузащита: Майну (О'Райли, 46), Роджерс (Андерсон, 46), Хендерсон (Беллингем, 46).

Нападение: Уоткинс (Нгумоха, 46), Рэшфорд (Гордон, 46), Кейн (Тоуни, 46).

Комментарий к матчу: Для Томаса Тухеля этот матч стал отличной возможностью проверить глубину состава, а не просто добиться результата. Наставник англичан во втором тайме выпустил практически другой состав, оценив сочетание молодых талантов и опытных звезд (например, Джуда Беллингема). Гол Гарри Кейна показал, что лидер атак команды по-прежнему находится в отличной спортивной форме. Эта победа над дисциплинированно обороняющейся сборной Новой Зеландии дарит «трем львам» хороший настрой перед предстоящим мундиалем. От англичан на этом чемпионате мира мы ждем только высоких результатов!

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