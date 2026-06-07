Сборная Англии одержала победу в матче против Новой Зеландии

·47·Спорт
Сборная Англии одержала победу в матче против Новой Зеландии

По мере приближения старта чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Океании, процесс подготовки сильнейших сборных выходит на финишную прямую. В очередном серьезном контрольном матче сборная Англии, родина футбола, приняла на своем поле представителя Океании — сборную Новой Зеландии.

Несмотря на товарищеский статус встречи, на поле шла настоящая тактическая борьба с высокой интенсивностью. Англичане под руководством Томаса Тухеля оформили небольшую, но уверенную победу со счетом 1:0 на глазах своих болельщиков.

Слово капитана и решающий удар в первом тайме

Англичане с первых минут попытались захватить инициативу, однако пробить плотную оборону гостей было непросто. Единственное событие, решившее исход матча, произошло в концовке первого тайма:

  • Гол от Гарри Кейна: На 45+2-й минуте, в добавленное к основному времени первого тайма время, лучший бомбардир и капитан команды Гарри Кейн точно поразил ворота соперника.

  • Изменения во втором тайме: После перерыва Томас Тухель практически полностью обновил состав, опробовав новые тактические схемы. Во втором тайме моменты возникали у обеих команд, но больше голов забито не было.

Общие детали контрольного матча (Табло)

С ротацией состава сборной Англии в этом контрольном матче и результатом встречи вы можете подробно ознакомиться в следующей сводной таблице:

Статус матча и результат

Забитый гол и минута

Составы и замены (Англия)

Товарищеский матч



Англия — Новая Зеландия


( 1 : 0 )

Гарри Кейн (45+2')

Вратарь: Пикфорд (Траффорд, 46).


Защита: Стоунз (Берн, 46), Спенс (Ливраменто, 46), Куанса (Джеймс, 46), Геи (Конса, 46).


Полузащита: Майну (О'Райли, 46), Роджерс (Андерсон, 46), Хендерсон (Беллингем, 46).


Нападение: Уоткинс (Нгумоха, 46), Рэшфорд (Гордон, 46), Кейн (Тоуни, 46).

Комментарий к матчу: Для Томаса Тухеля этот матч стал отличной возможностью проверить глубину состава, а не просто добиться результата. Наставник англичан во втором тайме выпустил практически другой состав, оценив сочетание молодых талантов и опытных звезд (например, Джуда Беллингема). Гол Гарри Кейна показал, что лидер атак команды по-прежнему находится в отличной спортивной форме. Эта победа над дисциплинированно обороняющейся сборной Новой Зеландии дарит «трем львам» хороший настрой перед предстоящим мундиалем. От англичан на этом чемпионате мира мы ждем только высоких результатов!

Следите за самыми свежими результатами топ-сборных, готовящихся к чемпионату мира, дневником ЧМ-2026 и самыми эксклюзивными репортажами о мировом футболе вместе с нами на страницах Замин!

АнглияНовая ЗеландияТомас ТухельГарри КейнЧемпионат мира ФИФА 2026
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дмитрий Кузнецов будет болеть за сборную Узбекистана на ЧМ-2026Дмитрий Кузнецов будет болеть за сборную Узбекистана на ЧМ-2026Сегодня, 03:55Хамес Родригес извинился перед дочерью президента КолумбииХамес Родригес извинился перед дочерью президента КолумбииСегодня, 03:37Андони Ираола рассказал о главных целях в «Ливерпуле»Андони Ираола рассказал о главных целях в «Ливерпуле»Сегодня, 03:30Родри вспомнил годы под руководством ГвардиолыРодри вспомнил годы под руководством ГвардиолыСегодня, 03:23Сборная Германии одержала победу в матче против СШАСборная Германии одержала победу в матче против СШАСегодня, 03:16Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реал Мадрид»Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реал Мадрид»Сегодня, 03:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Сборная Англии одержала победу в матче против Новой Зеландии – Zamin.uz, 07.06.2026