Родри вспомнил годы под руководством Гвардиолы

·31·Спорт
Родри вспомнил годы под руководством Гвардиолы

Родри, один из самых сильных и умных полузащитников европейского футбола, считающийся настоящим сердцем «Манчестер Сити» и сборной Испании, вспомнил свой славный путь вместе с наставником Хосепом Гвардиолой. В известном испанском АС издании талантливый футболист искренне рассказал о самых незабываемых и исторических моментах своей карьеры.

По словам Родри, победа в Лиге чемпионов УЕФА стала одним из важнейших этапов не только для клуба, но и в его личной жизни.

Незабываемый финал в Стамбуле и желанный трофей

Футбольный мир хорошо помнит, как в финале сезона 2022/2023 «Манчестер Сити» встретился с миланским «Интером» и, одержав победу со счетом 1:0, впервые в своей истории поднял над головой главный трофей Лиги чемпионов. Автором единственного и золотого гола в том матче стал именно Родри.

Говоря об этом великом успехе, футболист особо отметил заслуги всей команды:

  • Долгожданная победа: «Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для клуба и как дорог мне тот незабываемый гол, это был особенный день. Однако я хочу особо отметить всю нашу команду. В течение нескольких лет мы не могли завоевать этот трофей из-за различных причин, неудач и трудностей. Хотя, на мой взгляд, мы заслужили его гораздо раньше».

  • Разговор с Пепом: «Несмотря ни на что, мы смогли стать сплоченной командой, способной преодолеть любые препятствия. До сих пор помню, как после того финала мы долго обсуждали с Пепом, насколько трудно было покорить эту вершину. Это были по-настоящему счастливые моменты».

Влияние Гвардиолы: спортивные и человеческие качества

В своем интервью Родри раскрыл Пепа Гвардиолу не только как великого тактика, но и как замечательного человека. Он выделил два основных аспекта влияния наставника:

Ключевые качества Гвардиолы

Оценка и мнение Родри

Спортивный дух и характер

Он человек с ярко выраженным сильным характером и спортивным боевым духом, который никогда не сдается. У него можно многому научиться не только в футболе.

Высокие человеческие качества

Он всегда ставит интересы команды на первое место и умеет извлекать максимум пользы из футболиста. Самое главное, он как человек находит правильный подход: всегда бережно хранит в памяти игроков, покинувших команду. Эти качества говорят о нем многое.

Комментарий Замин: Эти искренние признания Родри еще раз доказывают высокий уровень атмосферы внутри «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола — это не просто машина по завоеванию трофеев, но и великий психолог, способный найти путь к сердцу каждого футболиста. Гол Родри в финале навсегда изменил историю «горожан», и видно, что в основе этого успеха лежит мост доверия между тренером и игроком. Гвардиола действительно стал фигурой, оставившей неизгладимый след в карьере своего подопечного.

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РодриХосеп ГвардиолаМанчестер СитиИнтерИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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