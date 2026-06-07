Подготовка к новому сезону в европейском футболе и усиление состава уже начались. Трансферная гонка среди грандов Английской Премьер-лиги с каждым днем набирает новые обороты. На этот раз в центре внимания оказался талантливый и быстрый бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио. По последним данным одного из авторитетных и надежных спортивных изданий Бразилии О Глобо , молодой вингер очень близок к началу карьеры в лондонском клубе «Тоттенхэм».

Главным фактором выхода этой трансферной сделки на повестку дня стали серьезные изменения на тренерском мостике «шпор».

Фактор Де Дзерби и предварительные переговоры

Роберто Де Дзерби, назначенный новым главным тренером лондонского клуба, приступил к фундаментальной перестройке команды. Итальянский специалист, являющийся сторонником атакующего и зрелищного футбола, выбрал именно Савио в качестве одной из главных трансферных целей, поставленных перед руководством «Тоттенхэма».

В настоящее время стартовали предварительные переговоры между представителями обеих сторон, и процесс последовательно продолжается. Однако очевидно, что это соглашение не будет легким с финансовой точки зрения:

Цена «горожан»: По мнению экспертов трансферного рынка, руководство «Манчестер Сити» не намерено легко отпускать своего 22-летнего футболиста и требует за него как минимум 70 миллионов евро .

Желание футболиста: Что самое важное, сам Савио не против перехода в лондонский клуб. По данным источников, бразильский футболист устал оставаться в запасе под руководством Хосепа Гвардиолы и готов присоединиться к «шпорам», чтобы иметь регулярную игровую практику в основном составе.

Статистика Савио в завершившемся сезоне

Показатели бразильского вингера в составе «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне 2025–2026 годов доказывают его высокий потенциал. Его статистика отражена в следующей специализированной таблице:

Тип показателя Результат за сезон Текущий статус контракта Всего матчей 36 игр Активно действовал, преимущественно выходя на замену во всех турнирах. Забитые голы 4 гола Сумел поразить ворота соперника в важные моменты. Голевые передачи 3 ассиста Помогал партнерам создавать голевые моменты. Действующие обязательства До 2031 года Имеет долгосрочный контракт с «горожанами», что обеспечивает высокую стоимость трансфера.

Анализ ситуации: Приход Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Тоттенхэма» — большое достижение для лондонского клуба. Итальянский специалист на практике доказал в «Брайтоне», как превращать молодых талантов в звезд мирового уровня. Такой технически сильный и быстрый футболист, как Савио, является идеальным кандидатом для атакующей тактики Де Дзерби. Для бразильца, получающего мало игровой практики из-за конкуренции в составе Пепа Гвардиолы, «Тоттенхэм» может стать новой стартовой площадкой. Конечно, 70 миллионов евро — немалая сумма, но если лондонский клуб нацелен на высокие результаты в следующем сезоне, ему не следует жалеть средств на такой трансфер. Будем следить, переговоры обещают стать одним из самых интересных событий лета.

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