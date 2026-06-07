По мере приближения летнего трансферного окна в Европе все более ожесточенные споры разгораются вокруг будущего самых талантливых и опытных звезд. Одним из самых востребованных футболистов, находящихся в центре внимания СМИ, является талантливый полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва. После недавнего товарищеского матча, завершившегося уверенной победой португальцев над сборной Чили со счетом 2:1, звездный футболист встретился с представителями прессы и прояснил различные слухи, циркулирующие вокруг его будущего. Талантливый плеймейкер открыто признался, что еще не принял окончательного решения о том, в какой команде он начнет следующий сезон.

ВАРИАНТЫ ТРАНСФЕРА ВОКРУГ БЕРНАРДУ СИЛВЫ

Вы можете подробно ознакомиться с интересом к Бернарду Силве и ключевыми критериями футболиста при выборе новой команды с помощью следующей специальной интегрированной таблицы:

Уровень и возраст футболиста Гранды, претендующие на игрока Главное требование звездного футболиста по трансферу Бернарду Силва

(31 год, полузащитник сборной Португалии) «Барселона» — Каталонский гранд является одним из главных претендентов.



Волшебный «Реал Мадрид» и стойкий «Атлетико Мадрид» клубы. Самое главное — выбрать проект команды, которая искренне хочет видеть его в своем составе и ценит его больше всего.

Известное Diario Sport сообщило, что португальский гений не скрывал, что каталонский клуб является для него одним из серьезных вариантов. Однако он категорически подчеркнул, что у него есть несколько предложений и он не может заранее называть имя конкретного клуба.

Настоящая война между грандами Ла Лиги

Ранее инсайдеры сообщали о начале скрытой борьбы за 31-летнего полузащитника между тремя самыми мощными командами чемпионата Испании — «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Футболист, который отлично видит поле, великолепно владеет мячом и неповторим в организации атак, является настоящей находкой для любого тренера. Поэтому до закрытия трансферного окна эта интрига наверняка будет держать футбольных болельщиков в напряжении.

Анализ ситуации: Несмотря на то, что Бернарду Силве 31 год, его интеллект на поле и опыт еще не снизились. За его словами «я перейду в команду, которая искренне хочет меня» стоит не только деньги, но и доверие тренера, а также роль лидера в команде, что является его высшей целью. Переход в «Барселону» кажется ему привлекательным, но финансовая ситуация и предложения «Реала» или «Атлетико» могут полностью изменить расклад. В любом случае, переход такого гениального футболиста определит баланс сил в новом сезоне. Желаем Силве удачи на новой странице его карьеры!

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