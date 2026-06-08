Ямаль назвал список самых недооцененных футболистов

·40·Спорт
Ямаль назвал список самых недооцененных футболистов

Один из самых ярких и уникальных молодых талантов мирового футбола, волшебный вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль завоевывает любовь болельщиков не только продуктивной игрой на поле, но и глубоким, объективным подходом к событиям в футбольном мире. Ямаль, один из самых популярных парней нашего времени, в недавнем интервью остановился на мастерах, которые остаются немного в стороне от внимания СМИ и фанатов, но необходимы своим командам как воздух и вода. Он составил список самых сильных футболистов, которые, по его мнению, не получают должного признания и оценки в спортивном мире.

Испанское авторитетное Marca сообщило, что наблюдения и названные имена молодой звезды стали интересной новостью для многих экспертов.

С футболистами, особо отмеченными Ламином Ямалем, и их текущим статусом вы можете подробно ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

«НЕДООЦЕНЕННЫЕ» ТАЛАНТЫ ПО ВЕРСИИ ЛАМИНА ЯМАЛЯ

Футболисты и их клубы

Роль и статус на поле

Личное мнение Ламина Ямаля о них

Жерар Мартин


Барселона»)

Перспективный и трудолюбивый защитник «сине-гранатовых».

«Жерар — игрок, выполняющий огромный объем работы, но не получающий должной оценки».

Фабиан Руис


(ПСЖ / Сборная Испании)

Настоящий «дирижер» в центре поля сборной.

Как и Микель Мерино, приносит огромную пользу на поле, но редко хвалится в СМИ.

Микель Мерино


(«Арсенал» / Сборная Испании)

Полузащитник, способный укрепить любую тактическую систему.

Один из невидимых героев команды, внимание к нему невелико.

Томас Мюллер


(«Бавария»)

Живая легенда немецкого футбола и клуба «Бавария».

Несмотря на беспрецедентные результаты за карьеру, до сих пор не получает должной оценки.

Также в ходе беседы журналисты спросили Ламина Ямаля о лидере английского «Челси» Коуле Палмере. Однако Ямаль категорически подчеркнул, что включать английскую звезду в этот список неуместно:

«Как можно считать Коула Палмера недооцененным игроком? Ведь он играет под легендарным 10-м номером в таком гранде, как «Челси». Кроме того, он недавно занял девятое место в голосовании за приз «Золотой мяч-2025», войдя в число сильнейших футболистов мира. Его уже признал весь мир», — говорит Ламин Ямаль.

Объективный взгляд молодой звезды на большой футбол

Подобные наблюдения Ламина Ямаля свидетельствуют о том, что он понимает футбол не только как красивые голы или финты, но и глубоко разбирается в тактике. Поддержка партнеров по команде, таких как Жерар Мартин, показывает, насколько прочны внутренняя атмосфера и дружеские связи в раздевалке «Барселоны». Высокая оценка труда такой легенды, как Томас Мюллер, со стороны представителя молодого поколения заслуживает восхищения.

Комментарий Замин: С мнением Ламина Ямаля невозможно не согласиться. В современном футболе чаще хвалят звезд, которые просто забивают голы или имеют миллионы подписчиков в социальных сетях. Но без таких «невидимых бойцов фронта», как Фабиан Руис, Микель Мерино или Жерар Мартин, ни одна команда не сможет стать чемпионом. Несмотря на молодой возраст, внимание Ямаля к таким тонким деталям и правильная оценка уровня Коула Палмера доказывают его высокий футбольный интеллект. Такие объективно и глубоко мыслящие футболисты всегда будут любимцами болельщиков. Желаем Ламину и всем упомянутым им трудолюбивым футболистам побед в новом сезоне!

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Ламин ЯмальБарселонаИспанияМаркаЖерар Мартин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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