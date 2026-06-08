Ювентус нашел нового нападающего на замену Душану Влаховичу

·125·Спорт
Ювентус нашел нового нападающего на замену Душану Влаховичу

Туринский Ювентус завершает работу по поиску достойной замены нападающему Душану Влаховичу. По сообщениям, итальянский гранд близок к подписанию бывшей звезды Бундеслиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным эксперта по трансферам Фабрицио Романо, нападающий Атлетико Мадрид Александр Сёрлот попал в сферу интересов туринского клуба. В настоящее время стороны ведут переговоры о сумме трансфера. Бывший форвард РБ Лейпциг, перешедший в Мадрид из Реал Сосьедад за 32 миллиона евро в 2024 году, забил 44 гола в 107 матчах за Атлетико Мадрид.

Руководство Ювентуса готовится к уходу Душана Влаховича, чей контракт подходит к концу, посредством этого трансфера. Сообщается, что сербский нападающий, купленный за 85 миллионов евро, не смог договориться с клубом по вопросу зарплаты. Ожидается, что 26-летний футболист покинет команду на правах свободного агента, интерес к нему проявляют такие клубы, как Бавария и Барселона.

Кроме того, туринскому клубу необходимо завершить трансфер Лоиса Опенды. Согласно пункту в контракте, Ювентус обязан выкупить футболиста у РБ Лейпциг более чем за 40 миллионов евро, так как занял место в топ-10 Серии А. Однако из-за низких показателей Опенды говорится, что он может вскоре покинуть команду и перейти в Айнтрахт Франкфурт.

Для Ювентуса, завершившего прошлый сезон на шестом месте и оставшегося без путевки в Лигу чемпионов, усиление линии атаки стало главной задачей. Наличие у Александра Сёрлота контракта с Атлетико Мадрид до 2028 года может несколько усложнить трансферный процесс.

ЮвентусАтлетико МадридТрансферыДушан ВлаховичАлександр Сёрлот
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Станет ли Дженнифер Лопес фанаткой «Тоттенхэма»? Бретт Голдштейн дал объяснениеСтанет ли Дженнифер Лопес фанаткой «Тоттенхэма»? Бретт Голдштейн дал объяснениеСегодня, 10:55Эволюция Лионеля Месси: пять обликов аргентинской легендыЭволюция Лионеля Месси: пять обликов аргентинской легендыСегодня, 10:39Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026Сегодня, 09:50Деклан Райс назначен вице-капитаном сборной АнглииДеклан Райс назначен вице-капитаном сборной АнглииСегодня, 09:39Ламин Ямаль объяснил, почему носит повязку на рукеЛамин Ямаль объяснил, почему носит повязку на рукеСегодня, 08:39Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026Сегодня, 07:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)