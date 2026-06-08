Ювентус нашел нового нападающего на замену Душану Влаховичу

Туринский Ювентус завершает работу по поиску достойной замены нападающему Душану Влаховичу. По сообщениям, итальянский гранд близок к подписанию бывшей звезды Бундеслиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным эксперта по трансферам Фабрицио Романо, нападающий Атлетико Мадрид Александр Сёрлот попал в сферу интересов туринского клуба. В настоящее время стороны ведут переговоры о сумме трансфера. Бывший форвард РБ Лейпциг, перешедший в Мадрид из Реал Сосьедад за 32 миллиона евро в 2024 году, забил 44 гола в 107 матчах за Атлетико Мадрид.

Руководство Ювентуса готовится к уходу Душана Влаховича, чей контракт подходит к концу, посредством этого трансфера. Сообщается, что сербский нападающий, купленный за 85 миллионов евро, не смог договориться с клубом по вопросу зарплаты. Ожидается, что 26-летний футболист покинет команду на правах свободного агента, интерес к нему проявляют такие клубы, как Бавария и Барселона.

Кроме того, туринскому клубу необходимо завершить трансфер Лоиса Опенды. Согласно пункту в контракте, Ювентус обязан выкупить футболиста у РБ Лейпциг более чем за 40 миллионов евро, так как занял место в топ-10 Серии А. Однако из-за низких показателей Опенды говорится, что он может вскоре покинуть команду и перейти в Айнтрахт Франкфурт.

Для Ювентуса, завершившего прошлый сезон на шестом месте и оставшегося без путевки в Лигу чемпионов, усиление линии атаки стало главной задачей. Наличие у Александра Сёрлота контракта с Атлетико Мадрид до 2028 года может несколько усложнить трансферный процесс.