Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026

·59·Спорт
Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026

Звезда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился смелыми прогнозами относительно лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года. Нападающий, переживший горечь поражения в финале в Катаре, заявил о готовности доминировать на турнире в Северной Америке. Об этом сообщает портал Goal.com.

В блиц-опросе совместно с контент-мейкером Финном Агостинелли и платформой Сораре Килиан Мбаппе выбирал среди величайших футболистов современности. В споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он отдал предпочтение своему кумиру — португальской звезде. По мнению Мбаппе, в 2026 году Роналду забьет больше голов, чем Месси.

Также он остановился на молодых талантах и партнерах по команде. Представителя «Барселоны» Ламине Ямаля он поставил выше Эрлинга Холанда и Флориана Вирца, а своего одноклубника по «Реалу» Винисиуса Жуниора считает более результативным, чем Гарри Кейн. Однако в итоговом выборе он без колебаний поставил себя на первое место, опередив Криштиану Роналду.

Несмотря на хет-трик в финале 2022 года, Килиан Мбаппе признался, что не пересматривает тот матч, так как упущенное чемпионство может разбудить «внутренних демонов». Ожидается, что турнир 2026 года станет для Месси и Роналду шестым чемпионатом мира в карьере.

Килиан МбаппеРеал МадридКриштиану РоналдуЛионель МессиЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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