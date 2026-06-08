Де ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и Родри

·50·Спорт
Де ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и Родри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на критику вокруг Гави, который столкнулся с Родри во время тренировки. Видео, на котором полузащитник «Барселоны» грубо сыграл против звезды «Манчестер Сити», широко распространилось в социальных сетях и вызвало беспокойство среди болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В эпизоде Гави наступил на ногу опытному одноклубнику, и ситуация выглядела так, будто Родри грозил серьезный травматизм. Однако наставник сборной подчеркнул, что не намерен менять агрессивный стиль игры молодого таланта и высоко ценит его страсть на поле.

На пресс-конференции Луис де ла Фуэнте заявил, что это часть футбола. «Это футбол, это тренировочный процесс. Игроки выкладываются по максимуму, и никто не обязан извиняться. Все в порядке. Гави полон энтузиазма и рвения. Ему нужно контролировать себя, но мне нужен именно такой Гави», — пояснил тренер.

Родри смог продолжить тренировку после того, как боль утихла, что еще больше оправдало решение тренера. Атмосфера в команде остается позитивной. Йереми Пино в шутку рассказал о том, что Гави привносит в коллектив, отметив, что его заразительная энергия и боевой дух очень важны для команды.

ИспанияГавиРодриБарселонаМанчестер Сити
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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