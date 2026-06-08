Реал Мадрид требует лишить Барселону титулов

Клуб Реал Мадрид направил официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить Барселону исторических титулов на фоне коррупционного скандала по делу Негрейры. После убедительной победы на президентских выборах со счетом 65:35 Флорентино Перес перешел в жесткое наступление против своего принципиального соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мадридцы представили в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне специальный отчет объемом 500 страниц. По данным издания АС, в документе приведены доказательства систематического влияния на результаты чемпионата Испании в течение последних 20 лет. Руководство Реал Мадрид считает аннулирование трофеев, завоеванных Барселоной, самым справедливым наказанием.

Флорентино Перес объявил о полном разрыве дипломатических отношений между двумя клубами. По его словам, из-за необъективных решений судей Реал Мадрид лишился множества очков. В частности, Перес утверждает, что в одном из прошлых сезонов у его команды «украли» от 16 до 18 очков.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее называл дело Негрейры одной из самых серьезных ситуаций в футболе. Хотя организация ожидает окончательного решения испанского суда, этот взрывоопасный пакет документов, направленный Реал Мадрид, может вынудить УЕФА возобновить расследования.