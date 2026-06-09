Килиан Мбаппе в «Реал Мадриде» сталкивается с проблемой Криштиану Роналду

·6·Спорт
Килиан Мбаппе в «Реал Мадриде» сталкивается с проблемой Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе в настоящее время находится под огромным давлением как главная звезда линии атаки «Реал Мадрида». Эта ситуация напоминает бремя, которое в свое время легло на плечи легенды клуба Криштиану Роналду. Несмотря на продуктивное начало карьеры в Испании, французского нападающего обвиняют в высокомерии и нарушении баланса в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший полузащитник «Реал Мадрида» Рафаэль ван дер Ваарт заступился за Мбаппе, подчеркнув, что критика необоснованна. По его мнению, заявления об улучшении игры парижан после ухода француза из ПСЖ трактуются неверно. Ван дер Ваарт заявил, что называть Мбаппе высокомерным несправедливо, ведь он просто является самой большой звездой команды.

«Меня злит, когда люди говорят о высокомерии Мбаппе. В ПСЖ он был единственной звездой мирового уровня. Когда играешь с таким футболистом, остальные игроки немного остаются в его тени. А когда команда не побеждает, всю вину возлагают на него», — сказал бывший нидерландский футболист.

Ван дер Ваарт, вспоминая времена, когда он играл вместе с Криштиану Роналду, объяснил, как наличие «мегазвезды» в команде влияет на игру партнеров. По его словам, хотя на поле были и более выгодные варианты, все старались отдать мяч Роналду. Сейчас Мбаппе испытывает на себе аналогичное тактическое давление.

«В таком большом клубе, как «Реал Мадрид», всех критикуют как сумасшедших. Когда играл Роналду, он всегда был виноват, если команда проигрывала. Но нужно понимать, что Роналду забивал по 60 голов за сезон, и Мбаппе сейчас показывает такие же результаты. Не понимаю, почему фанаты его критикуют, ведь в прошлом сезоне он тоже был лучшим игроком», — добавил Ван дер Ваарт.

Реал МадридКилиан МбаппеКриштиану РоналдуЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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