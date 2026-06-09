Как оценили игру сборной Узбекистана в вчерашнем матче?
Напряженное противостояние между национальными сборными Узбекистана и Нидерландов, состоявшееся накануне крупного футбольного праздника за океаном, по-прежнему находится в центре внимания специалистов и болельщиков. «Белые волки» оказали достойное и мужественное сопротивление сильному сопернику, но в итоге уступили со счетом 1:2. После завершения этого захватывающего матча авторитетные международные статистические порталы и футбольные эксперты тщательно проанализировали игру каждого нашего футболиста и выставили оценки их действиям.
Согласно проведенному рейтинговому анализу, были определены два футболиста сборной Узбекистана с самыми высокими и образцовыми показателями. Ими стали талантливый защитник, проявивший самоотверженность в обороне, Жахонгир Орозобов, и опытный полузащитник, выполнивший большой объем работы в центре поля, Отабек Шукуров. Оба наших футболиста были оценены экспертами в 6,7 балла и признаны лучшими в команде.
Ниже вы можете подробно ознакомиться с итоговыми оценками, выставленными игрокам нашей сборной статистическими порталами:
Вратарская линия:
Откир Юсупов — 6,3
Линия обороны:
Жахонгир Орозобов — 6,7
Абдукодир Хусанов — 6,6
Рустам Ашурматов — 6,5
Фланговые защитники:
Шерзод Насруллаев — 6,3
Фаррух Сайфиев — 6,3
Центр поля и полузащита:
Отабек Шукуров — 6,7
Акмаль Мозговой — 6,2
Атакующие полузащитники:
Аббосбек Файзуллаев — 6,5
Остон Урунов — 6,1
Лидер линии атаки:
Элдор Шомуродов — 6,2
По общим подсчетам, средний командный рейтинг сборной Узбекистана в этом крайне ответственном матче против гранда мирового футбола — Нидерландов — составил 6,4 балла. Этот показатель свидетельствует о том, что наши представители способны демонстрировать качественный и системный футбол даже в играх против топ-команд.
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