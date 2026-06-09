Как оценили игру сборной Узбекистана в вчерашнем матче?

Напряженное противостояние между национальными сборными Узбекистана и Нидерландов, состоявшееся накануне крупного футбольного праздника за океаном, по-прежнему находится в центре внимания специалистов и болельщиков. «Белые волки» оказали достойное и мужественное сопротивление сильному сопернику, но в итоге уступили со счетом 1:2. После завершения этого захватывающего матча авторитетные международные статистические порталы и футбольные эксперты тщательно проанализировали игру каждого нашего футболиста и выставили оценки их действиям.

Согласно проведенному рейтинговому анализу, были определены два футболиста сборной Узбекистана с самыми высокими и образцовыми показателями. Ими стали талантливый защитник, проявивший самоотверженность в обороне, Жахонгир Орозобов, и опытный полузащитник, выполнивший большой объем работы в центре поля, Отабек Шукуров. Оба наших футболиста были оценены экспертами в 6,7 балла и признаны лучшими в команде.

Ниже вы можете подробно ознакомиться с итоговыми оценками, выставленными игрокам нашей сборной статистическими порталами:

Вратарская линия:

Откир Юсупов — 6,3

Линия обороны:

Жахонгир Орозобов — 6,7

Абдукодир Хусанов — 6,6

Рустам Ашурматов — 6,5

Фланговые защитники:

Шерзод Насруллаев — 6,3

Фаррух Сайфиев — 6,3

Центр поля и полузащита:

Отабек Шукуров — 6,7

Акмаль Мозговой — 6,2

Атакующие полузащитники:

Аббосбек Файзуллаев — 6,5

Остон Урунов — 6,1

Лидер линии атаки:

Элдор Шомуродов — 6,2

По общим подсчетам, средний командный рейтинг сборной Узбекистана в этом крайне ответственном матче против гранда мирового футбола — Нидерландов — составил 6,4 балла. Этот показатель свидетельствует о том, что наши представители способны демонстрировать качественный и системный футбол даже в играх против топ-команд.

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