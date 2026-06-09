Как оценили игру сборной Узбекистана в вчерашнем матче?

·11·Спорт
Как оценили игру сборной Узбекистана в вчерашнем матче?

Напряженное противостояние между национальными сборными Узбекистана и Нидерландов, состоявшееся накануне крупного футбольного праздника за океаном, по-прежнему находится в центре внимания специалистов и болельщиков. «Белые волки» оказали достойное и мужественное сопротивление сильному сопернику, но в итоге уступили со счетом 1:2. После завершения этого захватывающего матча авторитетные международные статистические порталы и футбольные эксперты тщательно проанализировали игру каждого нашего футболиста и выставили оценки их действиям.

Согласно проведенному рейтинговому анализу, были определены два футболиста сборной Узбекистана с самыми высокими и образцовыми показателями. Ими стали талантливый защитник, проявивший самоотверженность в обороне, Жахонгир Орозобов, и опытный полузащитник, выполнивший большой объем работы в центре поля, Отабек Шукуров. Оба наших футболиста были оценены экспертами в 6,7 балла и признаны лучшими в команде.

Ниже вы можете подробно ознакомиться с итоговыми оценками, выставленными игрокам нашей сборной статистическими порталами:

Вратарская линия:

  • Откир Юсупов — 6,3

Линия обороны:

  • Жахонгир Орозобов — 6,7

  • Абдукодир Хусанов — 6,6

  • Рустам Ашурматов — 6,5

Фланговые защитники:

  • Шерзод Насруллаев — 6,3

  • Фаррух Сайфиев — 6,3

Центр поля и полузащита:

  • Отабек Шукуров — 6,7

  • Акмаль Мозговой — 6,2

Атакующие полузащитники:

  • Аббосбек Файзуллаев — 6,5

  • Остон Урунов — 6,1

Лидер линии атаки:

  • Элдор Шомуродов — 6,2

По общим подсчетам, средний командный рейтинг сборной Узбекистана в этом крайне ответственном матче против гранда мирового футбола — Нидерландов — составил 6,4 балла. Этот показатель свидетельствует о том, что наши представители способны демонстрировать качественный и системный футбол даже в играх против топ-команд.

Следите вместе с нами на страницах Zamin за первыми историческими шагами нашей национальной сборной на Чемпионате мира, самыми свежими эксклюзивными статистическими данными о наших футболистах и оперативными репортажами с зеленых полей США!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Слова Ван Дейка о вчерашнем матче вызвали споры на родинеСлова Ван Дейка о вчерашнем матче вызвали споры на родинеСегодня, 05:42Сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче (видео)Сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче (видео)Сегодня, 05:30Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?Сегодня, 05:23Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в историиЧемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в историиСегодня, 05:16Хет-трик Майкла Олисе принес Франции уверенную победуХет-трик Майкла Олисе принес Франции уверенную победуСегодня, 05:08Каннаваро высказался после матча против Нидерландов...Каннаваро высказался после матча против Нидерландов...Сегодня, 04:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)