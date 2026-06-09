«Байер» назначил нового тренера: сходство Карлеса Мартинеса и Хаби Алонсо

Клуб «Байер» назначил Карлеса Мартинеса новым главным тренером, представив его как «план Б». Этот испанский специалист, имеющий много общего с Хаби Алонсо, обладает качествами, подходящими стилю «аптекарей». Оба тренера начинали карьеру в молодежных системах испанских грандов: Алонсо — в «Реале», Мартинес — в академии «Барселоны» Ла Масия и системе «Эспаньола». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тренерский путь Мартинеса был необычным. Покинув систему «Барселоны» в 2019 году, он работал с «Ар-Райяном» и молодежной сборной Кувейта. В 2023 году он перешел в «Тулузу», где в качестве руководителя методического отдела и ассистента помог выиграть Кубок Франции. Позже, став главным тренером, Мартинес привел команду к лучшему результату за последнее десятилетие.

Руководство «Байера» изначально рассматривало кандидатуру Андони Ираолы, но после его выбора в пользу «Ливерпуля» остановилось на 42-летнем Мартинесе. Его игровой стиль близок к философии Пепа Гвардиолы и Хаби Алонсо, пропагандируя современный, основанный на контроле мяча и умный атакующий футбол.

Болельщики «Байера» ждут ухода от неопределенности эпохи Каспера Юльманна к четкому и организованному футболу. Мартинес предпочитает гибкость против соперника, дисциплинированную командную оборону и схему с тремя защитниками, принесшую успех при Хаби Алонсо. Ожидается, что это позволит «Байеру» вновь бороться за высокие места в Бундеслиге.