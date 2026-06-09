«Манчестер Юнайтед» готовит предложение за капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро

«Манчестер Юнайтед» планирует крупный трансфер капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро с целью усиления линии обороны. Игрок сборной Аргентины стал главной целью клуба с «Олд Траффорд», однако ожидается, что «шпоры» постараются не отпускать одного из своих ключевых игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным аргентинского журналиста Гастона Эдула, «Манчестер Юнайтед» определил Ромеро как приоритетную цель в защите. «Красные дьяволы» хотят обеспечить стабильность в обороне и считают чемпиона мира идеальным кандидатом для своего состава. С момента перехода из «Аталанты» Ромеро зарекомендовал себя как один из самых надежных центральных защитников английской Премьер-лиги.

Как отмечает издание ГивеМеСпорт, «Тоттенхэм» не хочет терять Ромеро, ставшего центральной фигурой команды. Его лидерские качества и агрессивный стиль игры в обороне сделали его одним из самых влиятельных игроков клуба. Поэтому любые переговоры могут быть сложными, поскольку лондонский клуб, очевидно, потребует огромную сумму за продажу футболиста своему сопернику.

Одним из факторов, вызвавших интерес «Манчестер Юнайтед», является желание играть Ромеро в паре с его соотечественником Лисандро Мартинесом. Эти два защитника успешно взаимодействуют в сборной Аргентины и хорошо понимают друг друга. За последние 18 месяцев травмы в обороне «Манчестер Юнайтед» серьезно подорвали стабильность команды.

Однако в борьбе за Ромеро участвует не только «Манчестер Юнайтед», но и испанская «Барселона», внимательно следящая за ситуацией. Теперь все внимание приковано к тому, отправит ли «Манчестер Юнайтед» официальное предложение во время трансферного окна. Ожидается, что убеждение «Тоттенхэма» продать своего капитана станет самым большим препятствием в этой сделке.