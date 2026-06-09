Арсенал неожиданно уволил руководителя медицинского отдела

Лондонский Арсенал спустя несколько дней после поражения в финале Лиги чемпионов принял неожиданное решение об освобождении от должности руководителя отдела спортивной медицины доктора Зафара Икбала. Руководство команды, выигравшей чемпионат Английской Премьер-лиги после 22-летнего перерыва, решило немедленно распрощаться с этим специалистом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Исполнительный директор клуба Ричард Гарлик на встрече, состоявшейся в прошлый понедельник, сообщил 51-летнему врачу о его увольнении. По данным издания The Telegraph, это решение стало полной неожиданностью для сотрудников клуба. Ранее Арсенал пригласил испанского физиотерапевта Хоакина Аседо для анализа проблем, связанных с травмами.

В течение сезона команда приняла участие в 63 матчах, испытывая серьезную физическую нагрузку. Длительное выбытие таких ключевых футболистов, как Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц, стало причиной критики работы медицинского штаба. Ситуацию также усложнил перелом ноги Микеля Мерино в январе.

Хотя тренерский штаб во главе с Микелем Артетой внедрил систему тренировок высокой интенсивности, вопрос сохранения физической формы игроков заставил руководство задуматься. Теперь клубу необходимо найти нового высококвалифицированного специалиста до начала сезона 2026/27.

Зафар Икбал считался опытным специалистом, ранее работавшим в таких клубах, как Ливерпуль, Тоттенхэм и Кристал Пэлас. Руководство Арсенала планирует полностью перестроить медицинскую систему, чтобы защитить чемпионский титул в новом сезоне и повысить выносливость футболистов.