Жозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал Мадрид

·3·Спорт
Жозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал Мадрид

Согласно последним сообщениям, защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек может продолжить карьеру в столице Испании. Сообщается, что новый главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью является ярым поклонником немецкого футболиста и хочет заполучить его в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сам Нико Шлоттербек в беседах с близким окружением неоднократно подчеркивал, что игра на «Сантьяго Бернабеу» — его давняя мечта. Хотя 26-летний защитник в апреле продлил контракт с клубом до 2031 года, в соглашении есть пункт о сумме отступных в размере 50–60 миллионов евро. Это может стать неприятным сценарием для дортмундского клуба.

Наряду с Реал Мадридом, Ливерпуль также считается одним из главных претендентов на этого футболиста. Ливерпуль вынужден усиливать линию обороны, так как не смог подписать новый контракт с Ибраимой Конате. Ожидается, что Конате присоединится именно к «королевскому клубу» в статусе свободного агента. Флорентино Перес намекал на этот трансфер еще до своего переизбрания на пост президента.

Мадридцы сталкиваются с серьезными проблемами в линии обороны. Эдер Милитао выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы, а Антонио Рюдигер из-за возраста и повторяющихся повреждений не может участвовать во всех матчах. Кроме того, ожидается уход Давида Алабы из команды. Поэтому трансфер Шлоттербека не станет тяжелым бременем для финансов клуба.

Флорентино Перес в ходе своей предвыборной кампании обещал сформировать конкурентоспособный состав для вернувшегося в команду Жозе Моуринью. Реал Мадрид, оставшийся без трофеев в прошлом сезоне, теперь намерен укрепить центр обороны такими игроками, как Нико Шлоттербек и Ибраима Конате.

Реал МадридБоруссия ДортмундЖозе МоуриньюНико ШлоттербекТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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