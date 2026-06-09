Джафар Ирисметов назвал главную проблему в команде Каннаваро

Бывший нападающий сборной Узбекистана Джафар Ирисметов Metaratings.ru в интервью изданию высказался о работе главного тренера национальной команды Фабио Каннаваро, текущих процессах в сборной и шансах наших представителей перед предстоящим чемпионатом мира.

По словам Ирисметова, ни сборная Узбекистана, ни тренерский штаб еще не достигли своего пика. Он считает, что текущие результаты могут быть хорошими, но на этом нельзя останавливаться. Перед крупным турниром важнейшей задачей остаются прогресс, исправление ошибок и укрепление командной игры.

«Нужно всегда расти, нельзя останавливаться. Многие думают, что Каннаваро уже вышел на высокий уровень, и этого достаточно. Но впереди еще очень много работы», — сказал Ирисметов.

Экс-форвард также отметил серьезный подход Фабио Каннаваро и его штаба к узбекскому футболу. По его словам, помощники итальянского специалиста постоянно следят за матчами Суперлиги, анализируя состояние, готовность и возможности футболистов.

«Фабио также работает в этом направлении — его помощники сидят на трибунах почти на каждом матче чемпионата Узбекистана и наблюдают за игроками. Видно, что работа ведется», — подчеркнул он.

Этот аспект очень важен. Ведь подготовка к чемпионату мира не ограничивается только игроками, вызванными на сбор. Тренерский штаб должен следить за каждым кандидатом в национальном чемпионате, знать, кто в какой форме, и при необходимости добавлять в состав новые варианты. Видно, что штаб Каннаваро именно этим и занимается.

Однако Ирисметов открыто заявил, что пока трудно четко ощутить на поле сформированный «стиль Каннаваро». По его мнению, некоторые результаты достигаются скорее за счет индивидуального мастерства игроков. Это может означать, что командный механизм еще не запущен в полную силу.

«Но пока стиль Каннаваро на поле ощутить сложно. Многие результаты мы добываем за счет индивидуального мастерства футболистов», — сказал бывший футболист.

В этой критике есть доля правды. На чемпионате мира трудно далеко пройти только на индивидуальном мастерстве. Безусловно, личные навыки таких игроков, как Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов, Абдукодир Хусанов, Остон Урунов, очень важны. Но на крупном турнире решающее значение будут иметь командная игра, тактическая дисциплина и взаимодействие всех линий.

Ирисметов отдельно выделил проблемы в обороне как главную беду национальной команды. По его мнению, в последних матчах было много пустот в задней линии, позиционных ошибок и предоставленных соперникам возможностей.

«Последние игры показали, что пока самая большая проблема — в обороне. Было много пустот, ошибок, та же Канада несколько раз имела шансы забить», — сказал Ирисметов.

Это мнение активно обсуждается и среди болельщиков. На чемпионате мира Узбекистан сыграет против таких сильных, быстрых и физически мощных соперников, как Португалия, Колумбия и ДР Конго. Против таких команд даже небольшая ошибка в защите может мгновенно превратиться в гол.

Особенно важным будет первый матч на групповом этапе. Узбекистан начнет турнир игрой против Колумбии. Южноамериканская команда выделяется скоростью, технической оснащенностью и активностью в единоборствах. Значит, линию обороны нужно приводить в максимальный порядок уже сейчас.

При этом Ирисметов не теряет надежды. По его мнению, до первого матча на чемпионате мира еще есть время, и штаб Каннаваро может поработать над ошибками в обороне и привести команду в лучшее состояние.

«Думаю, до первой игры на чемпионате мира над этими недостатками поработают, наладят оборону, и команда будет играть лучше. Ждем этого, надеемся на это», — сказал он.

Эти слова демонстрируют реалистичный, но уверенный подход к сборной. Ирисметов не ограничивается только похвалой или только критикой. Он признает, что в команде идет работа, штаб Каннаваро трудится, но и не скрывает серьезных проблем, которые необходимо решить.

Этот период очень важен для сборной Узбекистана. Первое участие в чемпионате мира — огромное историческое событие. Но выход на мундиаль — не конец работы. Теперь главная задача — достойно выступить на мировой арене, не отдавать легкие очки соперникам и оправдать доверие болельщиков.

Мнение Джафара Ирисметова хорошо раскрывает ожидания вокруг сборной и реальную ситуацию. Да, Каннаваро работает. Да, в команде есть сильные игроки. Но пока не все проблемы решены. Особенно требуется серьезная работа над порядком в обороне, дистанциями между линиями и позиционными ошибками.

Даже самые сильные команды в большом футболе не бывают без недостатков. Разница в том, что они быстро видят ошибки, быстро их исправляют и делают нужные выводы до важной игры. Сборная Узбекистана находится именно на этом этапе.

За оставшееся до мундиаля время штабу Каннаваро необходимо укрепить оборону, улучшить командные действия и психологически подготовить футболистов к большой сцене. Ведь на чемпионате мира каждая минута, каждый эпизод и каждая ошибка будут на вес золота.

Как сказал Ирисметов, нужно расти, нельзя останавливаться. Новая история узбекского футбола вот-вот начнется. То, как эта история будет написана, теперь зависит от готовности команды, характера и дисциплины на поле.