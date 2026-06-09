Стало известно, почему Кеннет Айххорн отклонил предложение «Ливерпуля»

Клуб «Ливерпуль» потерпел неудачу в попытках подписать талантливого подростка Кеннета Айххорна из «Герты». Высоко оцениваемый футболист официально отказался от перехода на «Энфилд», поставив на первое место свое спортивное развитие. Молодой талант предпочел остаться в Германии, что усилило борьбу за его подпись между «Байером» и «РБ Лейпциг» перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным журналиста Sky Sport Германй Флориана Плеттенберга, мерсисайдский клуб потратил значительное время на эту сделку, но в итоге получил отказ. Английский гигант предложил Айххорну привлекательный проект с целью укрепления своей молодежной системы. Однако футболист выбрал другой путь для своего будущего, и летние трансферные планы клуба Английской Премьер-лиги были сорваны.

Сообщается, что предложение «Ливерпуля» было самым привлекательным как в финансовом плане, так и с точки зрения престижа клуба. По словам Плеттенберга, сумма, предложенная англичанами 16-летнему футболисту, превышала предложения всех немецких клубов-претендентов. Тем не менее, Айххорн предпочел остаться в знакомой среде и сохранить спортивную стабильность.

За атакующего полузащитника, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро, ведут серьезную борьбу гранды Бундеслиги. «Байер» оказывает постоянное давление в вопросе трансфера, а «РБ Лейпциг» все еще сохраняет свои шансы. В прошлом сезоне Айххорн провел 20 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.