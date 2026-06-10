«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистов

·1·Спорт
«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистов

Мадридский «Реал», считающийся абсолютным королем европейского трансферного рынка, в текущее летнее окно активно работает не только над привлечением новых ярких звезд, но и над серьезной чисткой состава и окончательным расставанием с некоторыми опытными игроками. Согласно эксклюзивным инсайдам одного из самых авторитетных спортивных журналистов Испании Хосе Феликса Диаса, ожидается, что в межсезонье «королевский клуб» одновременно покинут сразу несколько высококлассных и известных футболистов. Хотя руководство мадридского гранда или инсайдерские источники пока не раскрыли общественности имена игроков, которые точно уйдут, это свидетельствует о том, что вскоре на «Сантьяго Бернабеу» начнется масштабная кадровая чистка.

В то же время мадридцы не прекращают свою активность на рынке новых приобретений. Ожидается, что в ближайшее время «Реал» усилит линию обороны, подписав французского защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, а также быстрого и агрессивного флангового защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Однако трансферные амбиции «сливочных» этим летом не ограничиваются только этими двумя защитниками. Стало известно, что во вторник мадридский клуб совершил один из самых громких ходов в своей истории, предложив рекордную сумму в 150 миллионов евро за аргентинского чемпиона мира, нападающего своего извечного соперника «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Однако руководство «матрасников» не пожелало отдавать своего лидера конкуренту и официально объявило об отклонении этого чрезвычайного предложения.

Известна и главная причина таких масштабных перемен и серьезных реформ в составе мадридцев. Ожидается, что в ближайшие дни руководство «Реал Мадрида» выступит с официальным заявлением о назначении легенды мирового футбола, известного португальского специалиста Жозе Моуринью на пост нового главного тренера команды. Именно приход «Особенного» на тренерский мостик Мадрида закладывает основу для масштабных ротаций в составе и запуска нового звездного проекта. Очевидно, что мадридских болельщиков ждет очень интересный и захватывающий сезон.

Следите за новыми планами Жозе Моуринью в «Реал Мадриде», возможными трансферами Ибраима Конате и Дензела Дюмфриса в Мадрид, а также самыми горячими эксклюзивными новостями Ла Лиги вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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