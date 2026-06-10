Два гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за Рафинью

·1·Спорт
Два гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за Рафинью

В период, когда конкуренция между топ-клубами на европейском трансферном рынке достигла своего пика, богатые команды Саудовской Аравии вновь начали масштабное наступление на Каталонию. Согласно последней эксклюзивной информации известного испанского спортивного журналиста Феррана Мартинеса, к одному из ключевых атакующих игроков «Барселоны», талантливому бразильскому вингеру Рафинье, проявляют серьезный интерес сразу два мощнейших клуба Саудовской Про-лиги.

Как сообщает инсайдер, заполучить этого бразильского волшебника, ставшего лидером «сине-гранатовых», намерены действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, а также «Аль-Хиляль». Эти два арабских гранда с неограниченными финансовыми возможностями готовы без колебаний выплатить в казну каталонского клуба 80 миллионов евро за трансфер игрока сборной Бразилии. Естественно, что для руководства «Барселоны», испытывающей финансовые трудности, это предложение звучит весьма заманчиво.

Также в сообщениях отмечается, что арабские клубы подготовили роскошный контракт, чтобы соблазнить не только «Барселону», но и самого футболиста. Ожидается, что предлагаемая Рафинье годовая зарплата в Саудовской Аравии будет в четыре раза выше той, которую он получает в Испании в данный момент. Подобное астрономическое финансовое предложение, несомненно, заставит задуматься любого футболиста высокого уровня.

Стоит напомнить, что действующий контракт талантливого бразильского вингера с каталонским грандом рассчитан до лета 2028 года. Пока неизвестно, как руководство «Барселоны» отреагирует на эти предложения, однако вероятность того, что в ближайшие дни в мире трансферов произойдет очередная «бомба», оценивается очень высоко. Болельщики каталонцев с большим волнением ждут решения судьбы своего любимого игрока.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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