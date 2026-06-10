Бенфика подтвердила уход Моуринью: Силва — новый тренер

·0·Спорт
Бенфика подтвердила уход Моуринью: Силва — новый тренер

Лиссабонская «Бенфика» объявила о начале новой эры на стадионе «Эштадиу да Луш». Клуб официально подтвердил достижение договоренности с Марку Силвой о назначении на пост главного тренера. Бывший наставник «Фулхэма» прибывает в Лиссабон, чтобы занять место, освободившееся после ухода Жозе Моуринью в «Реал Мадрид». Об этом сообщает портал Goal.com.

Марку Силва возвращается на родину после пяти лет успешной работы в Английской Премьер-лиге. Лиссабонский гранд сообщил, что подпишет с 48-летним специалистом контракт до конца сезона 2027/28 с опцией продления еще на один год. В Англии Силва заработал солидную репутацию, работая с такими клубами, как «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон».

Назначение Силвы совпало с неожиданным уходом Жозе Моуринью. «Реал Мадрид» согласился выплатить «Бенфике» компенсацию в размере 15 миллионов евро за услуги «Особенного». Моуринью возглавил команду в сентябре и за короткий срок вывел ее в лидеры турнирной таблицы, не проиграв ни одного матча.

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес решил вернуть Моуринью на стадион «Сантьяго Бернабеу», чтобы восстановить былую славу клуба. В период с 2010 по 2013 год Жозе Моуринью прервал гегемонию «Барселоны» в Мадриде, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок.

В то же время «Реал Мадрид» объявил о расставании с действующим тренером Альваро Арбелоа. Руководство клуба поблагодарило Арбелоа за преданность и профессионализм. Теперь в мадридском клубе вновь начинается эпоха Моуринью, а «Бенфика» под руководством Марку Силвы нацелена на новые вершины.

БенфикаРеал МадридЖозе МоуриньюМарку СилваТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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