Неожиданная новость из расположения национальной сборной Узбекистана накануне старта исторического чемпионата мира встревожила всех футбольных болельщиков. Наконец стала известна причина, по которой многолетний лидер и капитан нашей команды Джалолиддин Машарипов неожиданно не попал в итоговую заявку на мундиаль. Как выяснилось, наш талантливый полузащитник во время учебно-тренировочного сбора в США не смог принять участие в последних ответственных тренировках, а также в контрольных товарищеских матчах против сборных Канады и Нидерландов из-за сильных болей в пояснице и медицинских проблем.

По информации врачей, в последние недели у нашего футболиста наблюдались хронический дискомфорт и прострелы в поясничном отделе. Назначенные в то время врачами сборной специальные медикаменты и курсы системной физиотерапии дали свой результат: общее состояние нашего звездного игрока значительно улучшилось, и он был близок к возвращению в строй.

Однако, к сожалению, в процессе тяжелых и интенсивных тренировок в США эти болезненные ощущения вновь обострились и начали серьезно беспокоить Джалолиддина. Для прояснения ситуации в одной из самых современных клиник за океаном было проведено углубленное МРТ-обследование, результаты которого принесли неприятные известия для болельщиков. Согласно медицинскому анализу, у нашего футболиста вновь развилась и обострилась старая спортивная травма — межпозвоночная грыжа. Именно из-за этого серьезного медицинского диагноза он был вынужден пропустить этот исторический турнир.

В настоящее время медицинский штаб национальной сборной, состоящий из самых опытных врачей, круглосуточно работает над тем, чтобы Джалолиддин Машарипов как можно скорее выздоровел и вернулся на зеленый газон. Наш футболист находится под особым медицинским наблюдением. Было отмечено, что после получения врачами окончательных и полных медицинских заключений, а также планов дальнейшего лечения, общественности и болельщикам будет предоставлена дополнительная официальная информация. От имени всех футбольных болельщиков нашей страны мы желаем нашему любимому игроку Джалолиддину Машарипову крепкого здоровья и ждем, что в скором времени он снова порадует нас своей красивой игрой на поле!

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