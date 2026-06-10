Стала известна причина исключения Джалолиддина Машарипова из состава сборной

·3·Спорт
Стала известна причина исключения Джалолиддина Машарипова из состава сборной

Неожиданная новость из расположения национальной сборной Узбекистана накануне старта исторического чемпионата мира встревожила всех футбольных болельщиков. Наконец стала известна причина, по которой многолетний лидер и капитан нашей команды Джалолиддин Машарипов неожиданно не попал в итоговую заявку на мундиаль. Как выяснилось, наш талантливый полузащитник во время учебно-тренировочного сбора в США не смог принять участие в последних ответственных тренировках, а также в контрольных товарищеских матчах против сборных Канады и Нидерландов из-за сильных болей в пояснице и медицинских проблем.

По информации врачей, в последние недели у нашего футболиста наблюдались хронический дискомфорт и прострелы в поясничном отделе. Назначенные в то время врачами сборной специальные медикаменты и курсы системной физиотерапии дали свой результат: общее состояние нашего звездного игрока значительно улучшилось, и он был близок к возвращению в строй.

Однако, к сожалению, в процессе тяжелых и интенсивных тренировок в США эти болезненные ощущения вновь обострились и начали серьезно беспокоить Джалолиддина. Для прояснения ситуации в одной из самых современных клиник за океаном было проведено углубленное МРТ-обследование, результаты которого принесли неприятные известия для болельщиков. Согласно медицинскому анализу, у нашего футболиста вновь развилась и обострилась старая спортивная травма — межпозвоночная грыжа. Именно из-за этого серьезного медицинского диагноза он был вынужден пропустить этот исторический турнир.

В настоящее время медицинский штаб национальной сборной, состоящий из самых опытных врачей, круглосуточно работает над тем, чтобы Джалолиддин Машарипов как можно скорее выздоровел и вернулся на зеленый газон. Наш футболист находится под особым медицинским наблюдением. Было отмечено, что после получения врачами окончательных и полных медицинских заключений, а также планов дальнейшего лечения, общественности и болельщикам будет предоставлена дополнительная официальная информация. От имени всех футбольных болельщиков нашей страны мы желаем нашему любимому игроку Джалолиддину Машарипову крепкого здоровья и ждем, что в скором времени он снова порадует нас своей красивой игрой на поле!

Следите за процессом восстановления здоровья Джалолиддина Машарипова, последними тренировками нашей национальной сборной в Атланте и всеми эксклюзивными новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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