Ибрагим Маза пообещал победить Месси на чемпионате мира

·1·Спорт
Ибрагим Маза пообещал победить Месси на чемпионате мира

В то время как взоры всего мира вновь прикованы к самому престижному и захватывающему спортивному празднику — чемпионату мира по футболу, громкие заявления участников и их звездных представителей лишь подогревают азарт болельщиков. В частности, перспективный игрок сборной Алжира и талантливый полузащитник немецкого клуба «Байер Леверкузен» Ибрагим Маза поделился своими планами и мечтами перед предстоящим мундиалем. Слова юной звезды вызвали широкий резонанс в мировом спортивном сообществе.

Говоря о предстоящем крайне ответственном и сложном матче, в частности о главном сопернике по группе, Маза особо подчеркнул важность того, чтобы не поддаваться на их специфические тактические уловки:

«Они устраивают много провокаций на поле, чтобы психологически сломить соперника. Но мы должны сохранять полное спокойствие в таких ситуациях, максимально использовать все свои силы и возможности, и играть на поле только с умом. Что произойдет на зеленом газоне, мы все увидим в ближайшие дни. ИншаАллах, мы способны победить великого Лионеля Месси и его команду», — выразил свою твердую уверенность футболист в эксклюзивном интервью известному международному изданию «Goal» .

Если взглянуть на календарь соревнований, сборную Алжира ждут настоящие битвы. Свой первый матч представители Африки проведут 17 июня против действующих чемпионов мира — сборной Аргентины. После этого центрального противостояния в рамках группового этапа они встретятся с сильной и дисциплинированной европейской сборной Австрии, а также с представителем азиатского континента — сборной Иордании.

Стоит напомнить, что самый высокий и успешный результат сборной Алжира в истории чемпионатов мира был зафиксирован в далеком 2014 году на мундиале в Бразилии. Тогда эта отважная команда впервые в своей истории успешно преодолела групповой этап, дошла до 1/8 финала и показала невероятно стойкую игру против будущих чемпионов — сборной Германии. Посмотрим, смогут ли Ибрагим Маза и его партнеры на этот раз преодолеть барьер в лице Месси и написать новую историю?

Следите за самыми жаркими матчами чемпионата мира, новыми выступлениями Лионеля Месси и Аргентины, а также свежими новостями об Ибрагиме Мазе в «Байере» и сборной вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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