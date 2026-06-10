Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Бернарду Силва

В преддверии открытия трансферного окна в европейском футболе поток неожиданных и сенсационных новостей не прекращается. Наконец появились новые и достоверные подробности о том, к какому гранду присоединится в следующем сезоне талантливый полузащитник Бернарду Силва, защищающий цвета сборной Португалии на чемпионате мира, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики.

Согласно последней эксклюзивной информации от известного и авторитетного инсайдера Маттео Моретто, португальской звезде очень импонирует идея жить и работать в столице Испании — прекрасном Мадриде. По этой причине он всерьез рассматривает возможность перехода в мадридский «Атлетико» и защиты чести «матрасников». В свою очередь, руководство мадридского клуба принимает все необходимые меры для успешного завершения этого громкого трансфера. Представители клуба постоянно находятся в тесном контакте с доверенным агентом футболиста, пытаясь убедить заинтересованные стороны в перспективности испанского проекта.

Стоит напомнить, что 31-летний опытный и креативный полузащитник Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по истечении срока действия своего текущего контракта. По этой причине он может перейти в распоряжение мадридского клуба бесплатно — в качестве свободного агента. Это может стать трансфером года для «Атлетико».

Для справки отметим, что португальский виртуоз выступал за «горожан» стабильно и весьма успешно с далекого 2017 года. Тогда он перебрался в Англию из французского «Монако» за 50 миллионов евро с большими надеждами и стал неотъемлемым сердцем команды Пепа Гвардиолы. Теперь же он близок к тому, чтобы покорить новые вершины под руководством Диего Симеоне.

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