Жозе Моуринью вылетел в Испанию для подписания контракта с Реал Мадрид

Жозе Моуринью в среду днем вылетел в Испанию, чтобы подписать трехлетний контракт с «Реал Мадрид» и завершить свое возвращение в клуб. Бывший тренер «Челси» планирует сразу отправиться на тренировочную базу и приступить к работе, не проводя официальной пресс-конференции или церемонии представления. Хотя его новый контракт официально вступает в силу с июля, португальский специалист решил не терять времени. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Путь к назначению 63-летнего тренера был полностью открыт во вторник после отставки Альваро Арбелоа. Моуринью привезет с собой пять помощников. Арбелоа сменил Хаби Алонсо в январе, однако под его руководством «Реал Мадрид» уступил чемпионский титул Ла Лиги «Барселоне», вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» и покинул Кубок Испании.

Президент клуба Флорентино Перес официально подтвердил возвращение Моуринью после своей победы на выборах. «Мы гордимся тем, что снова приветствуем одного из лучших тренеров мира, настоящего мадридиста Жозе Моуринью. Наша цель — завоевать 16-й Кубок европейских чемпионов и продолжать выигрывать трофеи», — сказал Перес в своей речи.

Моуринью проведет остаток июня, анализируя состав команды и работая за кулисами с новым штабом. Ожидается, что в июле, когда контракт официально вступит в силу, будет проведена масштабная презентация для болельщиков. После этого опытный тренер сосредоточится на подготовке команды и предсезонных товарищеских матчах.