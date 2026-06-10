Тоттенхэм подписал Маркоса Сенеси

Лондонский клуб «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Аргентины Маркосом Сенеси. Футболист перешел в столичный клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Борнмутом». Центральный защитник, играющий левой ногой, приступит к тренировкам с командой с 1 июля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Команда под руководством Роберто Де Дзерби продолжает усиливать состав перед новым сезоном. Сенеси проявил себя за четыре сезона в составе «Борнмута». В 2022 году он переехал в Англию из «Фейеноорда» за 15 миллионов евро. Аргентинский защитник не скрывал радости от перехода в новый клуб: «Быть игроком «Тоттенхэма» — это особенное чувство. С первых минут клуб доказал, насколько сильно хочет видеть меня частью своего проекта», — сказал футболист.

Маркос Сенеси провел в общей сложности 128 матчей за «Борнмут», забив 6 голов. До этого он выступал за нидерландский «Фейеноорд», где принял участие в 116 играх и 9 раз поразил ворота соперников. Опытный защитник подчеркнул, что намерен выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом» и радовать болельщиков.

Спортивный директор клуба Йохан Ланге и главный тренер Роберто Де Дзерби положительно отозвались о новом трансфере. Де Дзерби высоко оценил навыки работы Сенеси с мячом и его тактическую гибкость. По словам тренера, опыт Маркоса и его умение читать игру значительно укрепят оборонительную линию команды.