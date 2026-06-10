Тоттенхэм подписал Маркоса Сенеси

·1·Спорт
Тоттенхэм подписал Маркоса Сенеси

Лондонский клуб «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Аргентины Маркосом Сенеси. Футболист перешел в столичный клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Борнмутом». Центральный защитник, играющий левой ногой, приступит к тренировкам с командой с 1 июля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Команда под руководством Роберто Де Дзерби продолжает усиливать состав перед новым сезоном. Сенеси проявил себя за четыре сезона в составе «Борнмута». В 2022 году он переехал в Англию из «Фейеноорда» за 15 миллионов евро. Аргентинский защитник не скрывал радости от перехода в новый клуб: «Быть игроком «Тоттенхэма» — это особенное чувство. С первых минут клуб доказал, насколько сильно хочет видеть меня частью своего проекта», — сказал футболист.

Маркос Сенеси провел в общей сложности 128 матчей за «Борнмут», забив 6 голов. До этого он выступал за нидерландский «Фейеноорд», где принял участие в 116 играх и 9 раз поразил ворота соперников. Опытный защитник подчеркнул, что намерен выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом» и радовать болельщиков.

Спортивный директор клуба Йохан Ланге и главный тренер Роберто Де Дзерби положительно отозвались о новом трансфере. Де Дзерби высоко оценил навыки работы Сенеси с мячом и его тактическую гибкость. По словам тренера, опыт Маркоса и его умение читать игру значительно укрепят оборонительную линию команды.

ТоттенхэмМаркос СенесиРоберто Де ДзербиАнглийская Премьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью вылетел в Испанию для подписания контракта с Реал МадридЖозе Моуринью вылетел в Испанию для подписания контракта с Реал МадридСегодня, 17:17Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»Сегодня, 16:59Джамшид Саидов вновь назначен главным тренером «Кызылкума»Джамшид Саидов вновь назначен главным тренером «Кызылкума»Сегодня, 16:47Джейми Каррагер: Джуд Беллингем может остаться в запасе на ЧМ-2026Джейми Каррагер: Джуд Беллингем может остаться в запасе на ЧМ-2026Сегодня, 16:36Роберто Карлос: Лионель Месси может сыграть и на чемпионате мира 2030 годаРоберто Карлос: Лионель Месси может сыграть и на чемпионате мира 2030 годаСегодня, 15:58Йошко Гвардиол отклонил предложение Баварии и продлевает контракт с Манчестер СитиЙошко Гвардиол отклонил предложение Баварии и продлевает контракт с Манчестер СитиСегодня, 15:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана