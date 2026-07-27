Представлена Toyota Кровн 2027: устранен главный недостаток

Официально представлен новый седан Toyota Кровн 2027 модельного года, предназначенный для рынка США. По данным Иксбт.ком, хотя автомобиль сохранил свою техническую базу, он отличается важными изменениями в дизайне и обновленной ценовой политикой. Японскому бренду удалось устранить одну из главных эстетических претензий к этой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основные изменения касаются внешнего вида: был устранен элемент, который подвергался наибольшей критике со стороны покупателей и специалистов. В частности, теперь в версиях с двухцветным кузовом крышка багажника не остается черной, а окрашивается непосредственно в цвет основного кузова. Именно эта деталь вызывала больше всего нареканий у владельцев предыдущего поколения.

Технические возможности и комплектации

Технически автомобиль сохранил прежнюю схему. Базовые версии КсЛЭ, Limited и Нигхтшаде оснащаются гибридной системой пятого поколения. Она состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Toyota пока не предоставила информации о том, изменилась ли общая мощность системы после обновления.

Топовая комплектация Платинум сохранила систему Хйбрид MAX с 2,4-литровым турбированным мотором. Ее характеристики остались прежними — 340 лошадиных сил и 542 Н·м крутящего момента. Система полного привода предлагается в стандартной комплектации для всех версий, однако механизм ее работы различается в зависимости от модификации.

Салон и дополнительные удобства

Если в комплектации Платинум используется постоянный полный привод с активным распределением тяги между осями, то в остальных версиях задний электромотор подключается только при необходимости. Кроме того, модификации КсЛЭ, Limited и Нигхтшаде впервые получили подрулевые лепестки, позволяющие переключать передачи, не отрывая рук от рулевого колеса.

Существенных изменений в салоне автомобиля не произошло. Все комплектации оснащаются двумя 12,3-дюймовыми экранами. Версия Платинум дополнительно может похвастаться 10-дюймовым проекционным дисплеем, электрорегулировкой рулевой колонки, системой подруливания задних колес и приводом двери багажника с функцией бесконтактного открытия.

Цены и новый облик

К числу других изменений во внешнем оформлении можно отнести слегка переработанный задний бампер, красные тормозные суппорты для версии Платинум и черные оконные молдинги. Эти изменения служат тому, чтобы облик седана выглядел более привлекательным и спортивным.

Вместе с обновлением Toyota пересмотрела и цены на эти машины. Так, цена базового Кровн КсЛЭ выросла на 200 долларов и составила 41 640 долларов. Версии Нигхтшаде и Платинум также подорожали на эту сумму и оцениваются в 48 965 и 55 190 долларов соответственно. Комплектация Limited подорожала сильнее остальных — сразу на 3770 долларов, достигнув 49 720 долларов.