Дуглас Коста высказался о совместной игре с Криштиану Роналду

Как сообщает Туттоспорт, бразильский полузащитник Дуглас Коста тепло отозвался о совместных выступлениях с Криштиану Роналду за Ювентус и роли португальской звезды в команде. Футболист, проведший несколько успешных сезонов в туринском клубе, поделился интересными подробностями о профессионализме пятикратного обладателя Золотого мяча на поле и его веселом нраве в раздевалке. По его словам, играть в одной команде с лучшим бомбардиром в истории мирового футбола было настоящей удачей. Об этом сообщает Goal.com .

Говоря о своем переходе в туринский клуб и влиянии Роналду на команду, Дуглас Коста особо подчеркнул, насколько Криштиану упрощал проведение матчей. На протяжении примерно 15 лет он всегда был гарантией забитых голов, — описал бразильский вингер своего бывшего одноклубника. Коста отметил, что делить поле с Роналду было огромным счастьем, так как португалец умел вовремя пошутить, но во время матча превращался в настоящего профессионала-машину.

Детали перехода в Турин и уроки Аллегри

33-летний Дуглас Коста, перебравшийся в Италию из Баварии в 2017 году, также поделился воспоминаниями о том, как состоялся этот трансфер. Он вспомнил, что переговоры прошли быстро, и тогда он понимал, что при главном тренере Карло Анчелотти у него будет меньше возможностей. Руководство Ювентуса в лице Аньелли и Паратичи активно работало над его трансфером. Кроме того, Алекс Сандро сыграл важную роль в его приглашении в туринский клуб, поскольку Интер также проявлял интерес к футболисту.

Процесс адаптации к итальянскому футболу для Дугласа Косты прошел не сразу. Под руководством Массимилиано Аллегри он сначала оставался на скамейке запасных, но, начав понимать требования итальянского специалиста, заслужил место в основном составе. Аллегри всегда объяснял мне, что нужно быть бдительным и не расслабляться ни на секунду, — говорит Коста. Он признал, что такой подход тренера оказался крайне ценным для изменения его мировоззрения и менталитета.