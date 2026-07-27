Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболе

·23·Спорт
Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболе

Легендарные имена в мире футбола — Криштиану Роналду и Тьерри Анри впервые примут участие в крупном телевизионном драматическом проекте. По информации издания Те Сун, звезда «Аль-Насра» и сборной Португалии начал работу над новым сериалом под названием «Дай 1с», посвященным изнаночной стороне британского футбола и сложным закулисным процессам. Данный проект вызывает огромный интерес в футбольном мире, поскольку впервые спортивные легенды такого уровня не только исполнят главные роли и займутся продюсированием в драматическом жанре, но и покорят мир кино. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

41-летний Криштиану Роналду, выступающий в настоящее время в Саудовской Аравии, не только выступит исполнительным продюсером этого сериала, но и появится на экране. Высказываясь о новой инициативе, футболист особо подчеркнул, что это новый и увлекательный этап в его жизни. Проект реализуется в сотрудничестве с известным режиссером Мэттью Вуном, прославившимся по фильмам «Кингсман». Вместе с португальским нападающим они возглавляют компанию УР•Марв Студиос и нацелены на изменение существующих шаблонов в индустрии развлечений.

Реальный облик британского футбола

Новый сериал кардинально отличается от легких и юмористических шоу на спортивную тематику последних лет, вроде «Теда Лассо». Главная цель создателей — реалистично показать подлинную жизнь британского футбола за кулисами, его сложную и крайне конкурентную среду. Съемочный процесс уже стартовал на стадионе клуба «Барнет», работа идет полным ходом.

Сюжет сериала основан на сложном мире футбольных агентов высокого уровня. В частности, в центре событий находится влиятельный футбольный агент по имени Стэнли Далтон, которого воплотит известный актер Дэмиэн Льюис, хорошо знакомый зрителям по сериалам «Родина» и «Миллиарды». Концепция этого увлекательного сюжета была разработана реальным агентом Тьерри Анри — Дарреном Дейном.

Неожиданная встреча легенд

Одним из самых волнующих моментов для футбольных фанатов является воссоединение Криштиану Роналду и Тьерри Анри на одном экране. Ведя ожесточенную борьбу друг с другом во времена выступлений в Английской премьер-лиге, эти две легенды неизменно сравнивались болельщиками в спорах за звание величайшего игрока Премьер-лиги. Теперь их участие в одном проекте стало поистине неожиданным подарком для любителей спорта.

Телевизионные инсайдеры отмечают, что этот престижный проект вскоре должен вызвать серьезную борьбу и тендеры среди ведущих стриминговых платформ. Авторитет людей, стоящих за проектом, и высокий уровень актерского состава обеспечат его быструю популярность. Хотя для Криштиану Роналду это неожиданный шаг, актерские и продюсерские способности португальца наверняка будут тепло встречены фанатами.

Криштиану РоналдуТьерри АнриМэттью ВунФутболСериал
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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