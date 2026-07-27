Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделок

·0·Спорт
Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделок

Как сообщает Sport.ес, спортивный директор футбольного клуба Барселона Деку предпринял важные шаги по устранению избытка кадров на вратарской позиции перед началом следующего сезона. После стратегических инвестиций на будущее, сделанных прошлым летом, главной задачей стало решение проблемы перенасыщения за счет вернувшихся из аренды игроков в текущее трансфертное окно. Руководство клуба в короткие сроки успешно завершило пять ключевых сделок и добилось оптимизации состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Самым сложным вопросом в этом процессе была судьба опытного вратаря Марка-Андре тер Стегена. Действие контракта немецкого голкипера до лета 2028 года, а также его финансовое и медицинское состояние осложняли переговоры. Футболист, не входящий в планы главного тренера Ханси Флика, в итоге согласился перейти на правах аренды в нидерландский Аякс.

Судьба вратарей и новые адреса

Во время своего выступления в амстердамском клубе Тер Стеген будет играть под руководством тренера Мичела, с которым они вместе работали в Жироне в прошлом сезоне. В последние часы также были полностью решены налоговые вопросы, препятствовшие осуществлению этого трансфера. Ожидается, что о сделке официально объявят в начале следующей недели. Хотя вратарь провел всего 45 минут в матче против европейской команды, он может не поехать с Барселоной на сбор в Англию.

Еще одна важная часть работы клуба касается судьбы Иньяки Пеньи. В первой половине сезона футболист выступал на правах аренды за Эльче, проявив себя с положительной стороны, но позже уступил место в основном составе Матиасу Дитуро. Теперь греческий Панатинаикос подписал испанского голкипера, и за этот трансфер каталонцы выручили около 3 миллионов евро.

БарселонаДекуМарк-Андре тер СтегенИньяки ПеньяЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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