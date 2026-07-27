Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал особые подарки футболистам и тренерскому штабу национальной команды после чемпионата мира. Об этом щедром жесте и ценных презентах, подчеркивающих сплоченность коллектива, стало известно благодаря Келси-Роуз Бауэрс — девушке защитника Тоттенхэма Маркоса Сенеси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Goal.com, после выступления сборной Аргентины на последнем крупном турнире капитан Лионель Месси подарил всему составу золотистые наборы для мате с индивидуальным дизайном. Девушка футболиста Келси-Роуз Бауэрс не скрывала своего восхищения, опубликовав специальное видео об этом дорогом подарке на своей странице в социальных сетях.

Детали специального подарка

Показав подписчикам в соцсетях коричневую сумку с логотипом Ассоциации футбола Аргентины, кубком чемпионата мира и именем Маркоса Сенеси, Бауэрс рассказала следующее: «Хочу показать вам кое-что потрясающее. Уверена, это вас очень обрадует. Маркос привез эту сумку из расположения сборной. На ней даже написано его имя. Это его набор для мате. Месси подарил этот презент всем игрокам».

Внутри сумки, изготовленной на заказ, находились золотистый термос Станлей с логотипом личного бренда Лионелья Месси, специальный сосуд для мате, коробка с мате и металлическая трубочка с ситечком. Мате — традиционный южноамериканский тонизирующий напиток, который готовится путем заваривания сушеных листьев падуба парагвайского в горячей воде и пользуется огромной популярностью в регионе.

Спортивный контекст и планы на будущее

Этот душевный подарок был сделан после завершения турнира, который сложился для сборной Аргентины несколько разочаровывающе. В напряженном финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Победный гол на 106-й минуте встречи забил Ферран Торрес, принеся успех испанцам.

Девушка обладателя подарка Келси-Роуз Бауэрс также не чужда миру профессионального спорта. В свое время она обучалась в молодежных академиях Челси и Саутгемптона, а также выступала в студенческой лиге за Университет штата Луизиана в США. Позже, вернувшись в Великобританию и присоединившись к клубу Борнмут, Бауэрс познакомилась там с центральным защитником Маркосом Сенеси.

Недавно покинувший Борнмут Маркос Сенеси в качестве свободного агента присоединился к Тоттенхэму. Лондонцы подписали с защитником четырехлетний контракт, пригласив его в команду под руководством Роберто Де Дзерби перед началом сезона Английской Премьер-лиги 2026/27.