Ливерпуль работает над трансфером Брэдли Барколя

Английский клуб «Ливерпуль» начал активные переговоры по подписанию вингера парижского «ПСЖ» Брэдли Барколя. Как сообщает Даилй Маил, игрок сборной Франции выразил готовность перейти в мерсисайдский клуб и не намерен продлевать действующий контракт с парижанами. В настоящее время между сторонами сохраняются первоначальные разногласия по поводу суммы трансфера. Об этом сообщает Goal.com .

Несмотря на то, что до окончания действующего соглашения 23-летнего футболиста с «ПСЖ» осталось еще два года, парижский клуб готов рассмотреть вариант с его продажей. Отсутствие стабильного места в основном составе команды под руководством Луиса Энрике побуждает игрока искать новые вызовы. Руководство «Ливерпуля», в свою очередь, оценивает его как идеального кандидата для будущих планов клуба.

Трансферная стоимость и конкуренция

Однако руководство «Пари Сен-Жермен» требует за молодого таланта солидные отступные в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Французский клуб считает эту цену оправданной с учетом возраста, потенциала игрока и текущих реалий трансферного рынка. Хотя прошлым летом стоимость футболиста оценивалась примерно в 75 миллионов фунтов, его цена резко возросла. «Ливерпуль» продолжает переговоры с целью снижения этой огромной суммы.

«Ливерпуль» — не единственный претендент в этой трансферной гонке. Интерес к футболисту также проявляют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария», а «Челси» делал запросы в начале лета. Тем не менее, Брэдли Барколя в случае достижения соглашения между клубами хотел бы вести переговоры именно с «Ливерпулем».