Ливерпуль работает над трансфером Брэдли Барколя

·39·Спорт
Ливерпуль работает над трансфером Брэдли Барколя

Английский клуб «Ливерпуль» начал активные переговоры по подписанию вингера парижского «ПСЖ» Брэдли Барколя. Как сообщает Даилй Маил, игрок сборной Франции выразил готовность перейти в мерсисайдский клуб и не намерен продлевать действующий контракт с парижанами. В настоящее время между сторонами сохраняются первоначальные разногласия по поводу суммы трансфера. Об этом сообщает Goal.com .

Несмотря на то, что до окончания действующего соглашения 23-летнего футболиста с «ПСЖ» осталось еще два года, парижский клуб готов рассмотреть вариант с его продажей. Отсутствие стабильного места в основном составе команды под руководством Луиса Энрике побуждает игрока искать новые вызовы. Руководство «Ливерпуля», в свою очередь, оценивает его как идеального кандидата для будущих планов клуба.

Трансферная стоимость и конкуренция

Однако руководство «Пари Сен-Жермен» требует за молодого таланта солидные отступные в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Французский клуб считает эту цену оправданной с учетом возраста, потенциала игрока и текущих реалий трансферного рынка. Хотя прошлым летом стоимость футболиста оценивалась примерно в 75 миллионов фунтов, его цена резко возросла. «Ливерпуль» продолжает переговоры с целью снижения этой огромной суммы.

«Ливерпуль» — не единственный претендент в этой трансферной гонке. Интерес к футболисту также проявляют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария», а «Челси» делал запросы в начале лета. Тем не менее, Брэдли Барколя в случае достижения соглашения между клубами хотел бы вести переговоры именно с «Ливерпулем».

ЛиверпульПари Сен-ЖерменБрэдли БарколяТрансферАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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