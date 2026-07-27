Барселона решила проблемы с вратарской позицией

·58·Спорт
Барселона решила проблемы с вратарской позицией

Как сообщает спортивное издание, спортивный директор Барселоны Деку сделал важные шаги по формированию состава команды на следующий сезон и положил конец кадровому дефициту на вратарской линии. Если прошлым летом в качестве стратегической инвестиции в состав был привлечен Хоан Гарсия, то на этот раз основное внимание было уделено определению судьбы футболистов, вернувшихся после аренды в других клубах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одна из самых сложных задач, стоявших перед руководством клуба, касалась Марка-Андре тер Стегена, ситуация с которым была сложной как в финансовом, так и в физическом плане. Ожидается, что немецкий вратарь, не входящий в планы Ханси Флика, отправится на правах аренды в амстердамский Аякс под руководство тренера Мичела, с которым он работал в Жироне.

Контракты и финансовые детали

Для оформления трансфера опытного вратаря, контракт которого рассчитан до лета 2028 года, до последнего момента требовалось урегулирование налоговых вопросов. Эти бюрократические препятствия были устранены, и визит игрока в Нидерланды ожидается в начале следующей недели.

Хотя Тер Стеген выходил на поле в матче против Комо, вероятность его поездки на тренировочный сбор Барселоны в Англию оценивается как низкая. Этот трансфер стал одной из первых важных сделок каталонцев в летний период.

Пенья и другие изменения

Вратарь, проведший хорошую первую половину прошлого сезона за Эльче, но затем потерявший место в основном составе из-за Матиаса Дитуро, официально отправился в новый клуб. Благодаря его трансферу Барселона заработала около 3 миллионов евро.

Благодаря этим сделкам Деку успешно завершил одну из главных задач летнего трансферного окна и сумел восстановить финансовый и кадровый баланс команды.

БарселонаДекуТер СтегенЛа ЛигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трансфер Эмилиано Мартинеса: Лучано Спаллетти сделал громкое заявлениеТрансфер Эмилиано Мартинеса: Лучано Спаллетти сделал громкое заявлениеСегодня, 03:15Ливерпуль работает над трансфером Брэдли БарколяЛиверпуль работает над трансфером Брэдли БарколяСегодня, 02:37Дуглас Коста высказался о совместной игре с Криштиану РоналдуДуглас Коста высказался о совместной игре с Криштиану РоналдуСегодня, 02:36Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокБарселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокСегодня, 02:16Летний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовЛетний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовСегодня, 02:14Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныЛионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныСегодня, 01:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана