Как сообщает спортивное издание, спортивный директор Барселоны Деку сделал важные шаги по формированию состава команды на следующий сезон и положил конец кадровому дефициту на вратарской линии. Если прошлым летом в качестве стратегической инвестиции в состав был привлечен Хоан Гарсия, то на этот раз основное внимание было уделено определению судьбы футболистов, вернувшихся после аренды в других клубах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одна из самых сложных задач, стоявших перед руководством клуба, касалась Марка-Андре тер Стегена, ситуация с которым была сложной как в финансовом, так и в физическом плане. Ожидается, что немецкий вратарь, не входящий в планы Ханси Флика, отправится на правах аренды в амстердамский Аякс под руководство тренера Мичела, с которым он работал в Жироне.

Контракты и финансовые детали

Для оформления трансфера опытного вратаря, контракт которого рассчитан до лета 2028 года, до последнего момента требовалось урегулирование налоговых вопросов. Эти бюрократические препятствия были устранены, и визит игрока в Нидерланды ожидается в начале следующей недели.

Хотя Тер Стеген выходил на поле в матче против Комо, вероятность его поездки на тренировочный сбор Барселоны в Англию оценивается как низкая. Этот трансфер стал одной из первых важных сделок каталонцев в летний период.

Пенья и другие изменения

Вратарь, проведший хорошую первую половину прошлого сезона за Эльче, но затем потерявший место в основном составе из-за Матиаса Дитуро, официально отправился в новый клуб. Благодаря его трансферу Барселона заработала около 3 миллионов евро.

Благодаря этим сделкам Деку успешно завершил одну из главных задач летнего трансферного окна и сумел восстановить финансовый и кадровый баланс команды.