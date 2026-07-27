Apple отложила презентацию своих первых умных очков

·0·Технологии
Apple отложила презентацию своих первых умных очков

Пока компания Apple готовится к выводу на рынок своих первых умных очков, она ведет серьезную работу над устранением опасений пользователей, связанных с неприкосновенностью частной жизни. Как сообщает обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман, дата презентации этого гаджета была перенесена с изначально запланированного начала 2027 года на июнь того же года. Ожидается, что продажи устройства начнутся до конца 2027 года. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Продление этого срока предоставит специалистам Apple дополнительное время не только для дальнейшего совершенствования технических возможностей продукта, но и для тщательной разработки разъяснений по вопросам конфиденциальности и маркетинговой стратегии. Предполагается, что руководство компании сделало соответствующие выводы из недовольства вокруг умных очков Meta. Причиной стало то, что продукты Meta подверглись резкой критике в обществе из-за случаев скрытой видеозаписи без согласия пользователей и даже получили негативное прозвище «перверт глассес».

Конфиденциальность и безопасность — приоритетная задача

Для Apple, которая позиционирует себя в мире информационных технологий как активного защитника безопасности личных данных, такие репутационные риски имеют еще более серьезное значение. Именно поэтому компания планирует уделить особое внимание ряду функций в своих умных очках, гарантирующих конфиденциальность пользователей. В частности, предусмотрено использование технологии обработки всех основных данных непосредственно на самом устройстве, без отправки их на внешние серверы.

Также ожидается, что в новом гаджете полностью будет отсутствовать функция распознавания лиц (факиал рекогнитион). Это значительно снизит риск вмешательства в личную жизнь владельца устройства или окружающих. По мнению специалистов, такой подход послужит решающим фактором в обеспечении конкурентоспособности на рынке современных умных технологий.

Искусственный интеллект и безопасность данных

По данным Иксбт.ком, Apple решила не использовать личные записи и видео пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. Этот шаг еще раз подтверждает приверженность компании конфиденциальности данных своих клиентов. Стоит отметить, что тот факт, что компания Meta наняла сторонних подрядчиков для анализа и проверки видеокадров своих пользователей, вызвал широкие обсуждения в общественности.

Apple же ставит перед собой главную цель — избежать подобной практики и предотвратить попадание пользовательских данных в руки третьих лиц. Ожидается, что на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая пройдет в июне 2027 года, эти вопросы будут разъяснены, а умные очки впервые будут представлены широкой публике.

AppleУмные очкиТехнологииКонфиденциальностьНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияOpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияСегодня, 01:23Canon зарегистрировала три новые камеры: что известноCanon зарегистрировала три новые камеры: что известноСегодня, 00:59Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокПаника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокСегодня, 00:52Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСистемные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСегодня, 00:23Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вчера, 23:58NASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоNASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоВчера, 23:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне