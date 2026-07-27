Apple отложила презентацию своих первых умных очков

Пока компания Apple готовится к выводу на рынок своих первых умных очков, она ведет серьезную работу над устранением опасений пользователей, связанных с неприкосновенностью частной жизни. Как сообщает обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман, дата презентации этого гаджета была перенесена с изначально запланированного начала 2027 года на июнь того же года. Ожидается, что продажи устройства начнутся до конца 2027 года. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Продление этого срока предоставит специалистам Apple дополнительное время не только для дальнейшего совершенствования технических возможностей продукта, но и для тщательной разработки разъяснений по вопросам конфиденциальности и маркетинговой стратегии. Предполагается, что руководство компании сделало соответствующие выводы из недовольства вокруг умных очков Meta. Причиной стало то, что продукты Meta подверглись резкой критике в обществе из-за случаев скрытой видеозаписи без согласия пользователей и даже получили негативное прозвище «перверт глассес».

Конфиденциальность и безопасность — приоритетная задача

Для Apple, которая позиционирует себя в мире информационных технологий как активного защитника безопасности личных данных, такие репутационные риски имеют еще более серьезное значение. Именно поэтому компания планирует уделить особое внимание ряду функций в своих умных очках, гарантирующих конфиденциальность пользователей. В частности, предусмотрено использование технологии обработки всех основных данных непосредственно на самом устройстве, без отправки их на внешние серверы.

Также ожидается, что в новом гаджете полностью будет отсутствовать функция распознавания лиц (факиал рекогнитион). Это значительно снизит риск вмешательства в личную жизнь владельца устройства или окружающих. По мнению специалистов, такой подход послужит решающим фактором в обеспечении конкурентоспособности на рынке современных умных технологий.

Искусственный интеллект и безопасность данных

По данным Иксбт.ком, Apple решила не использовать личные записи и видео пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. Этот шаг еще раз подтверждает приверженность компании конфиденциальности данных своих клиентов. Стоит отметить, что тот факт, что компания Meta наняла сторонних подрядчиков для анализа и проверки видеокадров своих пользователей, вызвал широкие обсуждения в общественности.

Apple же ставит перед собой главную цель — избежать подобной практики и предотвратить попадание пользовательских данных в руки третьих лиц. Ожидается, что на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая пройдет в июне 2027 года, эти вопросы будут разъяснены, а умные очки впервые будут представлены широкой публике.