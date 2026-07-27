Летний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубов

По состоянию на 26 июля 2026 года последние и важнейшие трансферные новости футбольного мира набирают обороты. Ведущие команды и гранды Европы ведут активные переговоры с целью усиления своих составов на следующий сезон. В частности, последние новости вокруг Реал Мадрид, Ювентус, Ливерпуль и других команд находятся в центре внимания футбольных болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Фабрицио Романо, вингер сборной Франции и Баварии Майкл Олисе выразил желание продолжить карьеру в составе Реал Мадрид. Королевский клуб Испании также сообщил немецкой стороне о своей готовности подписать французского футболиста. Однако уже стало ясно, что этот трансфер не состоится в текущее летнее трансферное окно.

Позиция Баварии и Реал Мадрид

Руководство Баварии не намерено отпускать своего лидера. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд в интервью журналисту Максимилиану Коху выразил свою твердую позицию по этому поводу: «Переход Олисе в Реал Мадрид — это вообще не обсуждаемая для нас тема. Мы ждем его возвращения из отпуска, и он будет играть важную роль в команде в следующем сезоне, как и в прошлом». Поэтому мадридский клуб продолжает следить за ситуацией, заявив, что готов приобрести игрока в первую же минуту, когда Бавария решит его продать.

В итальянской Серии А также предпринимаются шаги по усилению состава. Главный тренер Ювентус Лучано Спаллетти подтвердил желание подписать вратаря Астон Вилла Эмилиано Мартинеса. Аргентинский голкипер также выразил желание сменить клуб летом.

Судьба вратарей и герой чемпионата мира

Лучано Спаллетти в интервью изданию «Ла Gazzetta делло Sport» сказал: «Он хочет уйти, а мы нацелены бороться за трофеи, поэтому даже если у нас есть еще два вратаря, мы хотим видеть его у себя». Вероятность ухода Эмилиано Мартинеса из Астон Вилла оценивается как высокая.

Также вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, показавший отличную игру на чемпионате мира 2026 года, открыл новую страницу в своей карьере. Покинув португальский клуб Шавеш в качестве свободного агента, голкипер подписал контракт с чилийской командой Коло-Коло. Как сообщает Фабрицио Романо, в следующую пятницу вратарь прибудет в Чили, пройдет медицинский осмотр и подпишет официальный контракт.