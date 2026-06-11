В эти исторические дни, когда официально стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года, которого с нетерпением ждала вся планета, события вокруг действующих чемпионов — сборной Аргентины — находятся в центре внимания мировой спортивной прессы. В то время как многие предполагают, насколько сложно им будет снова увезти кубок за океан, капитан «альбиселесте» и живая легенда Лионель Месси поделился своими мыслями перед мундиалем. Слова опытного форварда показывают, что сборная Аргентины вновь будет до конца вести бескомпромиссную борьбу за главный трофей — Кубок мира.

Говоря о предстоящем тяжелом турнире и внутренней атмосфере в команде, Лео призвал болельщиков сохранять спокойствие и верить в команду:

«Мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы сохранить титул чемпионов мира. Наши болельщики не должны сомневаться в том, что мы выложимся на зеленом поле на все сто. За все годы, что я выступаю в этой священной футболке, я выходил на поле только ради победы, и эта традиция останется неизменной. Конечно, в футболе результат иногда бывает таким, как мы хотим, а иногда удача может отвернуться. Нужно признать, что крупные турниры и результаты последних лет сложились для нас очень успешно и приятно. Но правда в том, что удерживать этот уровень очень сложно, и защищать чемпионство с каждым разом становится все труднее. Мы привыкли играть под таким давлением и приучили наших любимых болельщиков только к победам», — сказал Месси в интервью местным журналистам.

Также звезда мирового футбола отправил серьезное предупреждение будущим соперникам, твердо подчеркнув, что победить Аргентину будет непросто:

«Мы попытаемся вновь повторить историю и покорить вершину. Сможем ли мы сделать это в этот раз или нет — покажет только зеленое поле, ведь это футбол. Но одно можно сказать совершенно точно: в этом соревновании никому не будет легко. Соперники, которые выйдут против нас, столкнутся с огромными трудностями, потому что мы по-прежнему остаемся стойкой и крайне конкурентоспособной командой».

Согласно календарю соревнований, действующие чемпионы мира начнут свой путь на групповом этапе в ближайшие дни. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси в принимающих городах, где установлены камеры с «умным» искусственным интеллектом, выйдет на поле в борьбе за путевку в плей-офф против представителя Африки — Алжира (17 июня), дисциплинированной европейской команды — Австрии (22 июня) и стойкой сборной из Азии — Иордании (28 июня). Посмотрим, сможет ли Месси завоевать очередную историческую золотую медаль в своей карьере?

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