Челси попрощался с братом Майкла Олисе

·0·Спорт
Челси попрощался с братом Майкла Олисе

В то время как Майкл Олисе продолжает блистать в составе Баварии и сборной Франции, его брат Ричард Олисе был вынужден искать новую команду. Клуб Челси официально подтвердил уход 20-летнего защитника в рамках структурных изменений в академии. Таким образом, его 11-летняя карьера на Стэмфорд Бридж подошла к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Клуб из Западного Лондона опубликовал список игроков, которые останутся в составе на предстоящий сезон, и тех, кто покинет команду. Ричард Олисе стал одним из четырех воспитанников академии, с которыми клуб попрощался. Он присоединился к знаменитой академии Кобхэм в девятилетнем возрасте и прошел через все этапы молодежных команд, подавая большие надежды.

Несмотря на то, что за десятилетнюю карьеру защитник продемонстрировал большой потенциал, ему не удалось пробиться в основной состав. В то время как его брат становится европейской звездой в составе Кристал Пэлас и Баварии, путь Ричарда в Челси был ограничен из-за частой смены тренеров.

Ближе всего к основной команде Ричард Олисе был в сезоне 2024-25, когда попал в заявку на один матч Лиги конференций. Однако он не вышел на поле и покинул клуб, не сыграв ни одной официальной минуты. Вместе с ним команду покинули такие игроки, как Броди Хьюз, Сэм Рак-Сакьи и Джими Тауриайнен.

Став свободным агентом, бывший игрок Челси ищет новый клуб. Считается, что Олисе, прошедший 11-летнее обучение в элитной среде, обладает достаточной технической базой, чтобы совершить профессиональный дебют и повторить успешный путь своего брата.

ЧелсиРичард ОлисеБаварияТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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