В Узбекистане происходит более 13 ДТП ежедневно

·37·Узбекистан
В Узбекистане происходит более 13 ДТП ежедневно

В первые шесть месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане остается высоким. По данным Национального комитета статистики, за январь–июнь по всей стране было зарегистрировано 2 286 ДТП. Это означает, что ежедневно происходило в среднем 13 дорожно-транспортных происшествий.

Согласно официальным данным, в результате этих происшествий в общей сложности 3 306 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В разрезе регионов больше всего ДТП зафиксировано в городе Ташкенте. За полгода в столице зарегистрировано 420 дорожных происшествий, что составляет 18,4 процента от общего показателя по республике. То есть практически каждое пятое ДТП в стране приходится на долю города Ташкента.

Далее следуют Самаркандская область (311), Ташкентская область (271) и Ферганская область (218). Также в Наманганской области зарегистрировано 196 ДТП, в Андижанской — 160, в Кашкадарьинской — 135, в Сурхандарьинской — 120, в Республике Каракалпакстан — 114, в Хорезмской — 85, в Навоийской — 83, в Джизакской — 75 и в Сырдарьинской области — 50.

Наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий наблюдалось в Бухарской области, где за полгода официально зарегистрировано 48 ДТП.

Для сравнения, по итогам 2025 года по всей стране произошло в общей сложности 9 226 дорожно-транспортных происшествий. В результате них погибли 2 188 человек, еще 8 901 гражданин получил травмы различной тяжести.

Статистика показывает, что ДТП, зафиксированные в первой половине 2026 года, составляют почти четвертую часть от общего числа происшествий прошлого года. Это в очередной раз демонстрирует, что вопрос безопасности дорожного движения остается актуальным.

УзбекистанТашкентСамаркандФерганаАндижан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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