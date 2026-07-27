Микки ван де Вен высоко оценил новые трансферные амбиции Тоттенхэма

·1·Спорт
Микки ван де Вен высоко оценил новые трансферные амбиции Тоттенхэма

Защитник команды Тоттенхэм Микки ван де Вен поделился своими мыслями о новой стратегии клуба на трансферном рынке и изменениях в переходный период. В интервью изданию BBC Sport во время предсезонного сбора в австралийском Сиднее нидерландский футболист признал, что результаты команды в прошлом сезоне были неудовлетворительными, и подчеркнул, что серьезная финансовая поддержка со стороны руководства клуба положительно влияет на психологию игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что прошлый сезон для Тоттенхэма выдался тяжелым: команда оказалась под угрозой вылета и завершила чемпионат на 17-м месте второй год подряд. После столь стрессового и сложного периода руководство клуба решило кардинально обновить состав. По словам защитника, показатели прошлого сезона абсолютно не соответствуют уровню команды, и теперь все остается позади — открывается новая страница.

Новая эра под руководством Роберто Де Дзерби

Назначенный главным тренером Тоттенхэма в конце марта текущего года Роберто Де Дзерби вдохнул в команду новую жизнь своей атакующей тактикой, основанной на контроле мяча. В отличие от прагматичного подхода прежних тренеров, итальянский специалист требует более зрелищной и активной игры на поле. Это вызвало огромный энтузиазм у футболистов, потерявших уверенность в себе после тяжелого сезона.

Микки ван де Вен отметил, что положительная энергия и игровая философия, привнесенные Де Дзерби в тренировочный процесс, были необходимы команде как воздух. Защитник особо подчеркнул, что страсть нового тренера на тренировках и его подход к каждому игроку полностью изменили общую атмосферу в коллективе.

Рекордные трансферы и усиленный состав

По информации Goal.com и BBC Sport, усилия руководства Тоттенхэма по воплощению в жизнь идей Роберто Де Дзерби подкреплены рекордными инвестициями. Лондонци за короткий срок дважды обновили клубный трансферный рекорд, пополнив состав рядом звездных футболистов:

  • Матеус Фернандес был приобретен у Вест Хэма за 85 миллионов фунтов стерлингов;
  • К рядам команды присоединился Сандро Тонали из Ньюкасл Юнайтед за рекордную сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов;
  • Нидерландский защитник Ян Пул ван Хек перешел из Брайтона за 52 миллиона фунтов стерлингов;
  • Также состав бесплатно усилили опытные игроки: Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка.
Огромные инвестиции клуба в размере 237 миллионов фунтов стерлингов и трансферы свидетельствуют о серьезности целей команды на новый сезон. По мнению Микки ван де Вена, новички очень быстро адаптировались в коллективе и еще больше улучшили общую атмосферу.

Во время сбора в Сиднее заметно, что взаимопонимание между новичками и опытными игроками находится на высоком уровне. Футболист отметил, что все трудности остались позади и команда готова показать достойную игру болельщикам в новом сезоне.

ТоттенхэмМикки ван де ВенРоберто Де ДзербиАПЛТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Летний трансферный рынок: действия Реал Мадрид меняют планы грандовЛетний трансферный рынок: действия Реал Мадрид меняют планы грандовСегодня, 13:55Трансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантамТрансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантамСегодня, 13:33Килиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мираКилиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мираСегодня, 13:17Анхель Ди Мария хочет, чтобы Лионель Месси продолжил карьеруАнхель Ди Мария хочет, чтобы Лионель Месси продолжил карьеруСегодня, 13:16Арсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клубаАрсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клубаСегодня, 12:35Он не понадобился Моуринью: Рауль Асенсио отправляется во ФранциюОн не понадобился Моуринью: Рауль Асенсио отправляется во ФранциюСегодня, 12:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана