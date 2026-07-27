Микки ван де Вен высоко оценил новые трансферные амбиции Тоттенхэма

Защитник команды Тоттенхэм Микки ван де Вен поделился своими мыслями о новой стратегии клуба на трансферном рынке и изменениях в переходный период. В интервью изданию BBC Sport во время предсезонного сбора в австралийском Сиднее нидерландский футболист признал, что результаты команды в прошлом сезоне были неудовлетворительными, и подчеркнул, что серьезная финансовая поддержка со стороны руководства клуба положительно влияет на психологию игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что прошлый сезон для Тоттенхэма выдался тяжелым: команда оказалась под угрозой вылета и завершила чемпионат на 17-м месте второй год подряд. После столь стрессового и сложного периода руководство клуба решило кардинально обновить состав. По словам защитника, показатели прошлого сезона абсолютно не соответствуют уровню команды, и теперь все остается позади — открывается новая страница.

Новая эра под руководством Роберто Де Дзерби

Назначенный главным тренером Тоттенхэма в конце марта текущего года Роберто Де Дзерби вдохнул в команду новую жизнь своей атакующей тактикой, основанной на контроле мяча. В отличие от прагматичного подхода прежних тренеров, итальянский специалист требует более зрелищной и активной игры на поле. Это вызвало огромный энтузиазм у футболистов, потерявших уверенность в себе после тяжелого сезона.

Микки ван де Вен отметил, что положительная энергия и игровая философия, привнесенные Де Дзерби в тренировочный процесс, были необходимы команде как воздух. Защитник особо подчеркнул, что страсть нового тренера на тренировках и его подход к каждому игроку полностью изменили общую атмосферу в коллективе.

Рекордные трансферы и усиленный состав

По информации Goal.com и BBC Sport, усилия руководства Тоттенхэма по воплощению в жизнь идей Роберто Де Дзерби подкреплены рекордными инвестициями. Лондонци за короткий срок дважды обновили клубный трансферный рекорд, пополнив состав рядом звездных футболистов:

Матеус Фернандес был приобретен у Вест Хэма за 85 миллионов фунтов стерлингов;

К рядам команды присоединился Сандро Тонали из Ньюкасл Юнайтед за рекордную сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов;

Нидерландский защитник Ян Пул ван Хек перешел из Брайтона за 52 миллиона фунтов стерлингов;

Также состав бесплатно усилили опытные игроки: Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка.

Огромные инвестиции клуба в размере 237 миллионов фунтов стерлингов и трансферы свидетельствуют о серьезности целей команды на новый сезон. По мнению Микки ван де Вена, новички очень быстро адаптировались в коллективе и еще больше улучшили общую атмосферу.

Во время сбора в Сиднее заметно, что взаимопонимание между новичками и опытными игроками находится на высоком уровне. Футболист отметил, что все трудности остались позади и команда готова показать достойную игру болельщикам в новом сезоне.