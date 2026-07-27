Сообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончался

В социальных сетях распространились новые данные о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудников ДПС в Ташкенте. Согласно им, водитель автомобиля Оникс, получивший тяжелые травмы в результате аварии, также скончался в больнице.

Напомним, данная трагедия произошла 16 июля в Мирзо-Улугбекском районе. В первоначальных официальных сообщениях говорилось, что инспекторы, передвигавшиеся на патрульном мотоцикле ДПС, столкнулись с автомобилем Оникс, в результате чего один сотрудник ДПС погиб на месте происшествия.

В новых сообщениях, распространившихся в соцсетях, утверждается, что 35-летний водитель Оникс, госпитализированный с тяжелыми телесными повреждениями, также скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Однако эта информация пока официально не подтверждена. Ответственные ведомства, к которым обратились за разъяснениями, не предоставили официальных комментариев относительно состояния или смерти водителя. По этой причине данная новость остается неподтвержденной информацией.

Для справки: авария произошла на пересечении столичных улиц Дурмон йули и Газалгент. В результате происшествия погиб один сотрудник ДПС, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Министерство внутренних дел заявило, что сообщения о том, что данное ДТП произошло во время сопровождения кортежа, не соответствуют действительности, и призвало граждан верить только официальным источникам.