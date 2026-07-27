Летний трансферный рынок: действия Реал Мадрид меняют планы грандов

Жаркий сезон летних трансферов после чемпионата мира 2026 года вступил в решающую фазу, и ведущие клубы Европы начали активную работу по усилению составов перед стартом нового сезона. По информации иксбт.ком, такие звезды, как бразилец Винисиус Жуниор, аргентинец Хулиан Альварес и испанец Родри, в настоящее время находятся в эпицентре трансферного рынка. Ожидается, что их возможные переходы вызовут цепную реакцию — так называемый эффект домино — по всей Европе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С целью дальнейшего усиления линии атаки Королевский клуб оказался очень близок к подписанию звездного ивуарийского вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде. Осуществление этого трансфера может вынудить руководство Реал Мадрид принять жесткое решение относительно будущего Винисиуса Жуниора. К бразильскому футболисту, который пока не подписывает новый контракт, проявляет серьезный интерес лондонский Арсенал.

Трансферная цепь и интересы грандов

Если затягивание с продлением контракта продолжится, вероятность перехода Винисиуса в Арсенал летом будет возрастать. Это напрямую повлияет на планы других команд на трансферном рынке. В частности, уход Яна Диоманде из Лейпцига может поставить под сомнение трансферные планы Барселоны.

Каталонцы нацелились на подписание косовского нападающего Ведата Мурики, выступающего за Хоффенхайм. Однако немецкий клуб привязал судьбу своего футболиста к будущему ивуарийского вингера. В результате возникшая сложная ситуация создает риск оставить Блауграну без ее главной трансферной цели.

Специалисты отмечают, что последние недели летнего трансферного окна выдадутся крайне напряженными для всех топ-клубов. Переход даже одного игрока способен изменить стратегию сразу нескольких грандов на континенте. А действия Реал Мадрид выступают в этом вопросе главным катализатором.