В Самарканде ссора соседей переросла в массовую драку

·78·Общество
В Самарканде ссора соседей переросла в массовую драку

В городе Самарканде спор между соседями перерос в драку. В результате инцидента один из граждан подвергся избиению со стороны нескольких человек и получил телесные повреждения.

По данным областного Управления внутренних дел, инцидент произошел 23 июля около 20:10. Сначала между соседями — 1991 года рождения Ж.Г. и 1974 года рождения У.А. — возникло взаимное недопонимание.

Вскоре к драке присоединились сын У.А. 1997 года рождения и еще двое его знакомых. Они нанесли Ж.Г. несколько ударов руками и ногами, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту в тот же день правоохранительными органами были начаты доследственные проверочные мероприятия. Следственным отделом при УКВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство).

В настоящее время по данному факту продолжаются предварительные следственные действия.

Самарканд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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