В Узбекистане каждый день распадается 137 семей — новая статистика

·50·Узбекистан
В Узбекистане каждый день распадается 137 семей — новая статистика

В Узбекистане растет число разводов. По данным Национального статистического комитета, в январе–июне 2026 года в стране официально развелись 24 815 семей. Это означает, что ежедневно распадается в среднем 137 семей.

Согласно отчету, коэффициент разводов на тысячу человек населения составил 1,3 промилле. То есть на каждые 1000 жителей пришлось в среднем 1,3 расторгнутого брака.

По результатам анализа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов увеличилось. В частности, если в первой половине 2025 года было зафиксировано 23,3 тыс. разводов, то в текущем году этот показатель вырос почти на 1,5 тыс.

В разрезе регионов наибольшее число разводов зафиксировано в городе Ташкенте. В столице за полгода было аннулировано 3222 брака. Далее следуют Ферганская область (2676), Самаркандская область (2608), Андижанская область (2471) и Ташкентская область (2334).

Наименьшее число разводов наблюдалось в Навоийской области, где официально расторгли 673 брака.

При этом за отчетный период в стране было зарегистрировано в общей сложности 92,3 тыс. браков. Этот показатель также уменьшился на 3 тыс. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно статистике, основная часть разводов зафиксирована в городах. На городскую местность пришлось 60,1 процента от общего числа случаев расторжения брака, а на сельские районы — 39,9 процента.

Данные Национального статистического комитета показывают, что в первой половине 2026 года в стране сократилось количество браков, в то время как число разводов продемонстрировало рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

УзбекистанТашкентФерганаСамаркандАндижан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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