Назван регион Узбекистана с наибольшим количеством пенсионеров

·72·Узбекистан
Назван регион Узбекистана с наибольшим количеством пенсионеров

Стало известно, в каком регионе Узбекистана насчитывается больше всего пенсионеров. По данным пресс-службы Министерства экономики и финансов, по этому показателю Ферганская область занимает первое место в республике. Здесь каждый восьмой житель является получателем пенсии.

Согласно информации, по итогам первого полугодия 2026 года число получателей пенсий в системе Пенсионного фонда достигло 4 361 432 человек. Это означает, что пенсию получает более 11 процентов от общего населения страны. Из общего числа пенсионеров 83 процента получают пенсию по возрасту, 11 процентов — по инвалидности, а 6 процентов — по случаю потери кормильца.

Согласно анализу, в период с июля 2025 года по июль 2026 года количество пенсионеров увеличилось на 158,9 тысячи человек, то есть на 3,8 процента. В настоящее время средний размер ежемесячной пенсии по стране составляет 1 миллион 688 тысяч сумов, а минимальная пенсия — 878 тысяч сумов.

В разрезе регионов наибольший показатель приходится на Ферганскую область. Здесь проживает 515,4 тысячи пенсионеров. Кроме того, пенсионеры, проживающие в Ферганской, Самаркандской, Андижанской и Кашкадарьинской областях, составляют 41 процент от общего числа получателей пенсий в республике.

Наименьший показатель зафиксирован в Сырдарьинской области. Там проживает 111,3 тысячи пенсионеров. Отмечается, что это в 4,6 раза меньше, чем показатель в Ферганской области.

Также, согласно официальным прогнозам, в Узбекистане средний размер пенсии будет поэтапно увеличиваться и в последующие годы. До конца текущего года ее планируется довести до 1,7 миллиона сумов, в 2027 году — до 1,8 миллиона сумов, в 2028 году — до 1,9 миллиона сумов, а к 2029 году — до 2,1 миллиона сумов.

УзбекистанФерганаСамаркандАндижанКашкадарья
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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