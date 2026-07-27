Боруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина Кареццаса

·136·Спорт
Боруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина Кареццаса

Германская Боруссия Дортмунд начала активные действия по приобретению молодого таланта Константина Кареццаса, выступающего за Генк. Как сообщает Sky Деутшланд, немецкий клуб близок к тому, чтобы одержать победу в этой трансферной гонке, в то время как Милан пока отстает из-за финансовой ситуации и кадровых изменений. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что спортивный директор Боруссии Дортмунд Нильс-Оле Брук не поедет с командой в турне по Азии. В понедельник и вторник он отправится в Бельгию, где проведет очередную решающую встречу с руководством Генка для согласования условий контракта. Бельгийский клуб требует за своего игрока 35 миллионов евро гарантированной суммы и дополнительные бонусы, которые могут довести общую стоимость до 40 миллионов евро.

Приоритетные задачи на трансферном рынке

Боруссия Дортмунд определила усиление линии атаки главной задачей летнего трансферного окна. Поскольку Карим Адейеми покинул команду, перейдя в Барселону, а Лидс активно работает над трансфером Юлиана Брандта, руководство клуба планирует подписать двух новых футболистов в атаку. По словам Нильса-Оле Брука, клуб уверенно идет к поставленным целям, учитывая фактор времени на трансферном рынке.

Первоначальное предложение немецкого клуба составляло 30 миллионов евро и еще 5 миллионов евро в виде бонусов, однако Генк отклонил его. Тем не менее, позиции Боруссии Дортмунд укрепляет тот факт, что они уже достигли соглашения с самим игроком по условиям контракта, рассчитанного до июня 2031 года.

Позиция Милана

По информации GOAL.ком, к услугам греческого атакующего полузащитника Константина Кареццаса также проявлял серьезный интерес Милан. Игрок подходил под тактический план Милана благодаря своей левой рабочей ноге и эффективной игре под центральным нападающим. Однако, поскольку клуб потратил около 100 миллионов евро на трансферы Гонсалу Рамуша и Марио Хилы, в настоящее время он сосредоточен на продаже игроков для получения финансовых средств и освобождения места в заявке.

В частности, пока не разрешится ситуация вокруг трансфера Рафы Леау, миланцам будет сложно осуществить другие приобретения. Именно этот фактор дает Боруссии Дортмунд явное преимущество в трансферной борьбе и повышает вероятность успешного исхода сделки.

Боруссия ДортмундМиланКонстантин КареццасГенкТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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