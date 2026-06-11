Аргентинским болельщикам, не получившим визы, раздали бесплатные телевизоры

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимает североамериканский континент, визовые скандалы и ограничения остаются в центре внимания. Ранее мы сообщали о том, что организованным болельщикам сборной Кот-д'Ивуара и сомалийскому арбитру было отказано во въезде на территорию США. На этот раз жесткая миграционная политика американского правительства затронула и преданных фанатов действующих чемпионов мира — сборной Аргентины. Однако эта досадная ситуация неожиданно превратилась в Южной Америке в приятное и вдохновляющее событие.

Всемирно известное информационное агентство "Reuters" сообщает, что в столице Буэнос-Айресе подготовили неожиданный подарок для сотен аргентинских болельщиков, которые получили отказ в оформлении визы США и лишились возможности поддержать своих кумиров непосредственно со стадионов. Отстояв длинные очереди, они получили совершенно бесплатные современные телевизоры.

Разумное решение от местного производителя в ответ на обидный отказ

Эта уникальная и щедрая акция была организована одним из крупнейших местных брендов электроники в Аргентине. Основная цель инициативы — поддержать фанатов, которые планировали отправиться за океан для просмотра матчей чемпионата мира, купили билеты, но не смогли получить необходимые въездные документы (визы) в посольстве.

Таким образом, неудачливые, но преданные болельщики, упустившие шанс почувствовать атмосферу футбольного праздника у кромки поля, теперь получили возможность смотреть матчи мундиаля дома, в комфортных условиях и на качественных больших экранах. Такой разумный и добрый подход был встречен с большой радостью и одобрением футбольными фанатами по всей Аргентине.

Напомним, что самый престижный и ожидаемый турнир в мире футбола проходит на стадионах трех стран — США, Канады и Мексики. Сборная Аргентины, являющаяся одним из главных фаворитов турнира, в рамках группового этапа встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании. Миллионы болельщиков, прикованных к экранам, ждут от своих любимцев очередной защиты чемпионского титула.

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