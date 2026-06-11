Рональд Куман поделился мыслями перед матчем против Японии

·61·Спорт
Рональд Куман поделился мыслями перед матчем против Японии

Рональд КуманСборная НидерландовФутболТоварищеский матчЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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