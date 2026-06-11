Рональд Куман поделился мыслями перед матчем против Японии22:37 / 11.06.2026·61·СпортРональд КуманСборная НидерландовФутболТоварищеский матчЯпония+Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!СохранитьShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редакторКомментарии 0Отправить…Похожие новостиЖозе Моуринью официально назначен главным тренером «Реал Мадрида»Сегодня, 19:00Победитель ЧМ-2026 получит крупнейший призовой фонд в историиВчера, 18:57Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии из-за травмыВчера, 18:56Официально: Жозе Моуринью назначен главным тренером Реал МадридаВчера, 18:53Реал Мадрид отправил официальное предложение по Бернарду СилвеВчера, 18:12Аргентинским болельщикам, не получившим визы, раздали бесплатные телевизорыВчера, 17:19Новости » Спорт » Рональд Куман поделился мыслями перед матчем против Японии
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