Официально: Жозе Моуринью назначен главным тренером Реал Мадрида

Клуб Реал Мадрид официально объявил о подписании трехлетнего контракта с Жозе Моуринью. Опытный португальский специалист возвращается к руководству мадридским клубом во второй раз, чтобы открыть новую эру. Победивший на президентских выборах Флорентино Перес выполнил свое главное обещание, вернув 63-летнего тренера в столицу Испании. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После заседания совета директоров клуба было подтверждено, что Альваро Арбелоа отправлен в отставку, а его место займет Жозе Моуринью. За подписание контракта, рассчитанного до 2029 года, Реал Мадрид выплатил компенсацию в размере 15 миллионов евро. Сообщается, что Жозе Моуринью приступит к своим обязанностям 13 июля — в день начала предсезонной подготовки команды.

В своей предвыборной кампании Флорентино Перес обещал не только назначение Жозе Моуринью, но и подписание таких игроков, как Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис. Также клуб объявил о выделении 150 миллионов евро на трансфер уровня «Галактикос». С этой целью было направлено предложение по нападающему Атлетико Мадрид Хулиану Альваресу, однако был получен отказ.

Перед Жозе Моуринью поставлена задача вернуть команду на путь побед после сезонов без трофеев при Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Арбелоа. Тренер по прозвищу «Особенный» уже работал в Мадриде в 2010–2013 годах, когда выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.